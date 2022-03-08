Жителя Сургута оштрафовали за фейки о спецоперации на Украине

Житель ХМАО получил штраф за фейковые сообщения о спецоперации на Украине Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Жителя Сургута оштрафовали за фейковые сообщения, которые дискредитировали действия вооруженных сил России во время спецоперации на Украине. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками УМВД России по Сургуту в одной из социальных сетей была выявлена публикация, дискредитирующая деятельность Вооруженных сил РФ в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины», — сказано в сообщении полиции.

Источник в силовых структурах рассказал, что мужчина писал комментарии под одной из публикаций в соцсети «ВКонтакте». Эти комментарии, по решению суда, были признаны дискредитирующими. Ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что Госдумой было принято решение об усилении уголовной ответственности за распространение фейков о спецоперации России на Украине. Теперь штрафы могут достигать полутора миллионов рублей. А тяжкие последствия от фейков может грозить лишение свободы от 10 до 15 лет.