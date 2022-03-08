Жителя Сургута оштрафовали за фейки о спецоперации на Украине

Жителя Сургута оштрафовали за фейковые сообщения, которые дискредитировали действия вооруженных сил России во время спецоперации на Украине. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.
«В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками УМВД России по Сургуту в одной из социальных сетей была выявлена публикация, дискредитирующая деятельность Вооруженных сил РФ в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины», — сказано в сообщении полиции.
Источник в силовых структурах рассказал, что мужчина писал комментарии под одной из публикаций в соцсети «ВКонтакте». Эти комментарии, по решению суда, были признаны дискредитирующими. Ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.
Ранее URA.RU писало, что Госдумой было принято решение об усилении уголовной ответственности за распространение фейков о спецоперации России на Украине. Теперь штрафы могут достигать полутора миллионов рублей. А тяжкие последствия от фейков может грозить лишение свободы от 10 до 15 лет.
Жителя Сургута оштрафовали за фейковые сообщения, которые дискредитировали действия вооруженных сил России во время спецоперации на Украине. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО. «В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками УМВД России по Сургуту в одной из социальных сетей была выявлена публикация, дискредитирующая деятельность Вооруженных сил РФ в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины», — сказано в сообщении полиции. Источник в силовых структурах рассказал, что мужчина писал комментарии под одной из публикаций в соцсети «ВКонтакте». Эти комментарии, по решению суда, были признаны дискредитирующими. Ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что Госдумой было принято решение об усилении уголовной ответственности за распространение фейков о спецоперации России на Украине. Теперь штрафы могут достигать полутора миллионов рублей. А тяжкие последствия от фейков может грозить лишение свободы от 10 до 15 лет.