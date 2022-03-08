08 марта 2022
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05 марта 2022

Жителя Сургута оштрафовали за фейки о спецоперации на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Арбитражный суд ХМАО. Новое здание. Ханты-Мансийск, приговор, молоток, юстиция, правосудие, судья, суд, право, постановление
Житель ХМАО получил штраф за фейковые сообщения о спецоперации на Украине Фото:

Жителя Сургута оштрафовали за фейковые сообщения, которые дискредитировали действия вооруженных сил России во время спецоперации на Украине. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками УМВД России по Сургуту в одной из социальных сетей была выявлена публикация, дискредитирующая деятельность Вооруженных сил РФ в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины», — сказано в сообщении полиции.

Источник в силовых структурах рассказал, что мужчина писал комментарии под одной из публикаций в соцсети «ВКонтакте». Эти комментарии, по решению суда, были признаны дискредитирующими. Ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что Госдумой было принято решение об усилении уголовной ответственности за распространение фейков о спецоперации России на Украине. Теперь штрафы могут достигать полутора миллионов рублей. А тяжкие последствия от фейков может грозить лишение свободы от 10 до 15 лет.

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Жителя Сургута оштрафовали за фейковые сообщения, которые дискредитировали действия вооруженных сил России во время спецоперации на Украине. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО. «В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками УМВД России по Сургуту в одной из социальных сетей была выявлена публикация, дискредитирующая деятельность Вооруженных сил РФ в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины», — сказано в сообщении полиции. Источник в силовых структурах рассказал, что мужчина писал комментарии под одной из публикаций в соцсети «ВКонтакте». Эти комментарии, по решению суда, были признаны дискредитирующими. Ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что Госдумой было принято решение об усилении уголовной ответственности за распространение фейков о спецоперации России на Украине. Теперь штрафы могут достигать полутора миллионов рублей. А тяжкие последствия от фейков может грозить лишение свободы от 10 до 15 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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