Свердловские кадеты почтили память легендарного разведчика

Кадеты Екатеринбургского суворовского военного училища и юные армейцы почистили от снега территорию вокруг монумента Николаю Кузнецову Фото: Фонд Святой Екатерины

Воспитанники Екатеринбургского суворовского военного училища и армейцы очистили от снега территорию вокруг монумента Николаю Кузнецову. Об этом URA.RU сообщили в Фонде Святой Екатерины. Во время Великой Отечественной войны Кузнецов лично уничтожил 11 высших чинов нацистской Германии.

«Николай Кузнецов — это выдающийся советский разведчик времен Великой Отечественной войны. И сегодня мы наводим порядок у его мемориала», — поделился кадет Роман Горпинченко.

Фонд Святой Екатерины занимается сохранением памяти о легендарном разведчике для будущих поколений. «В прошлом году мы отрыли постоянную мультимедийную экспозицию в парке „Россия — моя история“, посвященную Николаю Кузнецову. Два раза в год вместе с суворовцами и юнармейцами мы наводим порядок и возлагаем цветы к монументу», — отметила замдиректора Фонда Святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Особенностью этого года стала презентация книги «Николай Кузнецов. Герой. Разведчик. Легенда», которая была создана коллективом тюменских авторов во главе с ветераном госбезопасности Николаем Зензиным. Встреча суворовцев и юных армейцев с авторским коллективом прошла на площадке «Россия — моя история». По итогам мероприятия все гости получили именные экземпляры издания с автографами.

Фото: Фонд Святой Екатерины

Фото: Фонд Святой Екатерины

Фото: Фонд Святой Екатерины

Фото: Фонд Святой Екатерины

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