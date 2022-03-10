Red Bull отменил в Екатеринбурге фестиваль смешных костюмов

10 марта 2022 в 14:27 Размер текста - 17 +

Фестиваль Red Bull Jump&Freeze, где участники съезжают со склона в нестандартных костюмах, перенесли на неопределенный срок. Об этом представители австрийской компании Red Bull сообщили на своем официальном сайте. «Друзья, по техническим причинам мероприятие Red Bull Jump&Freeze в Екатеринбурге переносится. О новой дате будет объявлено дополнительно», — говорится в сообщении. Фестиваль должен был состоятся 20 марта на территории горнолыжного комплекса «Уктус». Фестиваль Red Bull Jump&Freeze отменили также в Сочи, Санкт-Петербурге и Шерегеше (Кемеровская область). В рамках мероприятия участники должны съехать со склона в нестандартных костюмах на сноуборде или горных лыжах и приземлиться в бассейн с водой. Ранее музыканты начали массово отменять свои выступления в Екатеринбурге, среди них группы «НАИВ», «Тараканы», певица Монеточка. Информацию о переносе концертов сообщили также Гарик Сукачев, репер Рем Дигга и Элджей. Культурные площадки поддержали тенденцию и отказались проводить какие-либо мероприятия. Связано это с тем, что с 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. В планах Минобороны РФ — проведение денацификации и демилитаризации страны.