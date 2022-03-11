Музыкальный лейбл Фадеева возобновляет работу

Композитор, продюсер и уроженец Кургана Максим Фадеев заявил о возобновлении работы музыкального лейбла Malfa в России. Новость музыкант сообщил на своей странице в Instagram.
«И хорошая новость для поклонников, компания Malfa возобновляет свою работу в РФ! В связи с этим смотрите за нашими соцсетями, где мы будем вас оповещать о дальнейших шагах», — написал Фадеев в Instagram.
Ранее Максим Фадеев заявлял, что распустил музыкальный лейбл Malfa из-за систематического воровства менеджеров и странного контингента, приходящего в команду. «Я закрыл это и счастлив», — говорил продюсер о закрытии проекта.
Композитор, продюсер и уроженец Кургана Максим Фадеев заявил о возобновлении работы музыкального лейбла Malfa в России. Новость музыкант сообщил на своей странице в Instagram. «И хорошая новость для поклонников, компания Malfa возобновляет свою работу в РФ! В связи с этим смотрите за нашими соцсетями, где мы будем вас оповещать о дальнейших шагах», — написал Фадеев в Instagram. Ранее Максим Фадеев заявлял, что распустил музыкальный лейбл Malfa из-за систематического воровства менеджеров и странного контингента, приходящего в команду. «Я закрыл это и счастлив», — говорил продюсер о закрытии проекта.