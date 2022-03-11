Музыкальный лейбл Фадеева возобновляет работу

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Гарик Сукачев на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, концерт, музыкант, музыка, гитарист, рок, сукачев гарик
Malfa возобновляет свою работу в РФ Фото:

Композитор, продюсер и уроженец Кургана Максим Фадеев заявил о возобновлении работы музыкального лейбла Malfa в России. Новость музыкант сообщил на своей странице в Instagram.

«И хорошая новость для поклонников, компания Malfa возобновляет свою работу в РФ! В связи с этим смотрите за нашими соцсетями, где мы будем вас оповещать о дальнейших шагах», — написал Фадеев в Instagram.

Ранее Максим Фадеев заявлял, что распустил музыкальный лейбл Malfa из-за систематического воровства менеджеров и странного контингента, приходящего в команду. «Я закрыл это и счастлив», — говорил продюсер о закрытии проекта.

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Композитор, продюсер и уроженец Кургана Максим Фадеев заявил о возобновлении работы музыкального лейбла Malfa в России. Новость музыкант сообщил на своей странице в Instagram. «И хорошая новость для поклонников, компания Malfa возобновляет свою работу в РФ! В связи с этим смотрите за нашими соцсетями, где мы будем вас оповещать о дальнейших шагах», — написал Фадеев в Instagram. Ранее Максим Фадеев заявлял, что распустил музыкальный лейбл Malfa из-за систематического воровства менеджеров и странного контингента, приходящего в команду. «Я закрыл это и счастлив», — говорил продюсер о закрытии проекта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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