В отдаленных районах Екатеринбурга появятся новые улицы и школы

16 февраля 2022 в 10:44 Размер текста - 17 +

На строительство и реконструкцию улиц в Академическом и Солнечном районах города региональные власти выделили 2 млрд рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из бюджета Екатеринбурга выделят более двух миллиардов рублей на строительство и реконструкцию улиц в Академическом и Солнечном районах города. Список попавших под программу участков районов в своем instagram-аккаунте опубликовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «Я знаю, что одна из главных проблем Екатеринбурга — постоянные пробки в Академическом и Солнечном районах. Поэтому уже в этом году больше 2 миллиардов рублей из федерального и областного бюджетов будет выделено на строительство и реконструкцию улиц и двух школ в этом районе», — сообщил глава региона. В список вошли расширение таких улиц в Солнечном, как Лучистая, Любви, Счастливая и 2-я Новосибирская, а также строительство улиц №8 и №11. В Академическом в планах построить Хрустальногорскую, от проспекта Академика Сахарова до улицы Суходольской, улицу Евгения Савкова, от улицы Хрустальногорской до улицы Косотурской, улицу Косотурскую, от улицы Евгения Савкова до улицы Суходольской, и улицу Суходольскую от улицы Хрустальногорской до улицы Тенистой. Также планируется возвести участок дорожного полотна по улице Чкалова от Академика Сахарова до проектируемой улицы Академика Парина. Ранее сообщалось, что на выезде из Академического перекрыли важный участок дороги. Сделано это для строительства трамвайной ветки, ведущей в Академический район. Несмотря на перекрытую дорогу, в первый рабочий день водители смогли проехать данный участок без затруднений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Из бюджета Екатеринбурга выделят более двух миллиардов рублей на строительство и реконструкцию улиц в Академическом и Солнечном районах города. Список попавших под программу участков районов в своем instagram-аккаунте опубликовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «Я знаю, что одна из главных проблем Екатеринбурга — постоянные пробки в Академическом и Солнечном районах. Поэтому уже в этом году больше 2 миллиардов рублей из федерального и областного бюджетов будет выделено на строительство и реконструкцию улиц и двух школ в этом районе», — сообщил глава региона. В список вошли расширение таких улиц в Солнечном, как Лучистая, Любви, Счастливая и 2-я Новосибирская, а также строительство улиц №8 и №11. В Академическом в планах построить Хрустальногорскую, от проспекта Академика Сахарова до улицы Суходольской, улицу Евгения Савкова, от улицы Хрустальногорской до улицы Косотурской, улицу Косотурскую, от улицы Евгения Савкова до улицы Суходольской, и улицу Суходольскую от улицы Хрустальногорской до улицы Тенистой. Также планируется возвести участок дорожного полотна по улице Чкалова от Академика Сахарова до проектируемой улицы Академика Парина. Ранее сообщалось, что на выезде из Академического перекрыли важный участок дороги. Сделано это для строительства трамвайной ветки, ведущей в Академический район. Несмотря на перекрытую дорогу, в первый рабочий день водители смогли проехать данный участок без затруднений.