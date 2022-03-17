Якушев на митинге в поддержку Крыма призвал не бояться санкций

18 марта 2022 в 19:01 Размер текста - 17 +

Уральский полпред Владимир Якушев призвал не бояться санкций Фото: Екатерина Христозова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уральский полпред Владимир Якушев призвал югорчан не поддаваться страхам из-за западных санкций. Об этом он заявил на митинге в Ханты-Мансийске, который был посвящен празднованию восьмой годовщины «Крымской весны», передает корреспондент URA.RU. Якушев оказался одним из немногих полпредов президента, публично выступивших на праздничном митинге, при том что прошли они по всей стране. «Восемь лет назад Крым и Севастополь вернулись к нам, в российскую гавань. Они на самом деле никогда от нас не уходили. Они, как и миллионы наших сограждан, были русскими. Просто русская весна все расставила по своим местам. Но точку ставить рано, сегодня нашей стране и всему русскому миру брошен новый вызов — нацизм. Украина попала в эти сети. Мы обязаны остановить это. Мы обязаны и сделали это — пришли на помощь братскому народу. Нас не надо пугать санкциями, Россия не гнулась и не ломалась. Нам надо объединиться вокруг нашего президента. Давайте поддержим наших воинов освободителей, всех тех, что честно трудился на российской земле. Только вместе мы выстоим и победим», — заявил Якушев. На момент публикации материала, лишь два полпреда российского президента публично выступили на митингах, посвященных «Крымской весне». Это Якушев и полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. 24 февраля началась спецоперация на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что цель операции — демилитаризация Украины и отведение угрозы от России, а не оккупация соседнего государства и не захват его городов. Представители правительства России отмечали, что операция нужна для завершения боевых действий в ДНР и ЛНР, начавшихся в 2014 году. Власти добавили, что угроза вторжения в республики была устранена. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Уральский полпред Владимир Якушев призвал югорчан не поддаваться страхам из-за западных санкций. Об этом он заявил на митинге в Ханты-Мансийске, который был посвящен празднованию восьмой годовщины «Крымской весны», передает корреспондент URA.RU. Якушев оказался одним из немногих полпредов президента, публично выступивших на праздничном митинге, при том что прошли они по всей стране. «Восемь лет назад Крым и Севастополь вернулись к нам, в российскую гавань. Они на самом деле никогда от нас не уходили. Они, как и миллионы наших сограждан, были русскими. Просто русская весна все расставила по своим местам. Но точку ставить рано, сегодня нашей стране и всему русскому миру брошен новый вызов — нацизм. Украина попала в эти сети. Мы обязаны остановить это. Мы обязаны и сделали это — пришли на помощь братскому народу. Нас не надо пугать санкциями, Россия не гнулась и не ломалась. Нам надо объединиться вокруг нашего президента. Давайте поддержим наших воинов освободителей, всех тех, что честно трудился на российской земле. Только вместе мы выстоим и победим», — заявил Якушев. На момент публикации материала, лишь два полпреда российского президента публично выступили на митингах, посвященных «Крымской весне». Это Якушев и полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. 24 февраля началась спецоперация на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что цель операции — демилитаризация Украины и отведение угрозы от России, а не оккупация соседнего государства и не захват его городов. Представители правительства России отмечали, что операция нужна для завершения боевых действий в ДНР и ЛНР, начавшихся в 2014 году. Власти добавили, что угроза вторжения в республики была устранена.