В МИД прокомментировали выход РФ их Совета Европы. «Нисколько не сожалеем»

19 марта 2022 в 02:36 Размер текста - 17 +

Совет Европы политизировал права человека в угоду интересам Запада, заявила Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия не сожалеет о выходе из Совета Европы, так как работа институтов организации имеет системные изъяны из-за склонности к политизации прав человека в угоду интересам Запада. Об этом говорится в заявлении представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства. «Неоднократно обращали внимание на системные изъяны в работе институтов СЕ, в том числе ЕСПЧ — их склонность к политизации прав человека в угоду интересам Запада. Неудивительно, что механизмы СЕ оказались абсолютно неэффективными в условиях взращивания странами ЕС и НАТО неонацистского режима на Украине после кровавого госпереворота 2014 г., продолжающегося геноцида в Донбассе. О прощании с таким Советом Европы нисколько не сожалеем», — заявила Мария Захарова. Также она подчеркнула, что представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пытается ввести всех в заблуждение, заявив, что Комитет министров СЕ исключил Россию из организации. «Хотели бы напомнить, что 15 марта 2022 года Российская Федерация передала Генеральному секретарю СЕ официальное уведомление о выходе из этой организации. Были вынуждены пойти на этот шаг после того, как в конце февраля нашу страну лишили всех прав представительства в СЕ», — резюмировала Мария Захарова. 16 марта Россия перестала быть членом Совета Европы. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что взносы, ранее перечисляемые в СЕ, будут перенаправлены на выплаты россиянам. Также он предложил Совету Европы самораспуститься, так как организация теряет свой смысл. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия не сожалеет о выходе из Совета Европы, так как работа институтов организации имеет системные изъяны из-за склонности к политизации прав человека в угоду интересам Запада. Об этом говорится в заявлении представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства. «Неоднократно обращали внимание на системные изъяны в работе институтов СЕ, в том числе ЕСПЧ — их склонность к политизации прав человека в угоду интересам Запада. Неудивительно, что механизмы СЕ оказались абсолютно неэффективными в условиях взращивания странами ЕС и НАТО неонацистского режима на Украине после кровавого госпереворота 2014 г., продолжающегося геноцида в Донбассе. О прощании с таким Советом Европы нисколько не сожалеем», — заявила Мария Захарова. Также она подчеркнула, что представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пытается ввести всех в заблуждение, заявив, что Комитет министров СЕ исключил Россию из организации. «Хотели бы напомнить, что 15 марта 2022 года Российская Федерация передала Генеральному секретарю СЕ официальное уведомление о выходе из этой организации. Были вынуждены пойти на этот шаг после того, как в конце февраля нашу страну лишили всех прав представительства в СЕ», — резюмировала Мария Захарова. 16 марта Россия перестала быть членом Совета Европы. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что взносы, ранее перечисляемые в СЕ, будут перенаправлены на выплаты россиянам. Также он предложил Совету Европы самораспуститься, так как организация теряет свой смысл.