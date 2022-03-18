18 марта 2022

В МИД прокомментировали выход РФ их Совета Европы. «Нисколько не сожалеем»

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Совет Европы политизировал права человека в угоду интересам Запада, заявила Мария Захарова Фото:

Россия не сожалеет о выходе из Совета Европы, так как работа институтов организации имеет системные изъяны из-за склонности к политизации прав человека в угоду интересам Запада. Об этом говорится в заявлении представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

«Неоднократно обращали внимание на системные изъяны в работе институтов СЕ, в том числе ЕСПЧ — их склонность к политизации прав человека в угоду интересам Запада. Неудивительно, что механизмы СЕ оказались абсолютно неэффективными в условиях взращивания странами ЕС и НАТО неонацистского режима на Украине после кровавого госпереворота 2014 г., продолжающегося геноцида в Донбассе. О прощании с таким Советом Европы нисколько не сожалеем», — заявила Мария Захарова.

Также она подчеркнула, что представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пытается ввести всех в заблуждение, заявив, что Комитет министров СЕ исключил Россию из организации. «Хотели бы напомнить, что 15 марта 2022 года Российская Федерация передала Генеральному секретарю СЕ официальное уведомление о выходе из этой организации. Были вынуждены пойти на этот шаг после того, как в конце февраля нашу страну лишили всех прав представительства в СЕ», — резюмировала Мария Захарова.

16 марта Россия перестала быть членом Совета Европы. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что взносы, ранее перечисляемые в СЕ, будут перенаправлены на выплаты россиянам. Также он предложил Совету Европы самораспуститься, так как организация теряет свой смысл.

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Россия не сожалеет о выходе из Совета Европы, так как работа институтов организации имеет системные изъяны из-за склонности к политизации прав человека в угоду интересам Запада. Об этом говорится в заявлении представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства. «Неоднократно обращали внимание на системные изъяны в работе институтов СЕ, в том числе ЕСПЧ — их склонность к политизации прав человека в угоду интересам Запада. Неудивительно, что механизмы СЕ оказались абсолютно неэффективными в условиях взращивания странами ЕС и НАТО неонацистского режима на Украине после кровавого госпереворота 2014 г., продолжающегося геноцида в Донбассе. О прощании с таким Советом Европы нисколько не сожалеем», — заявила Мария Захарова. Также она подчеркнула, что представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пытается ввести всех в заблуждение, заявив, что Комитет министров СЕ исключил Россию из организации. «Хотели бы напомнить, что 15 марта 2022 года Российская Федерация передала Генеральному секретарю СЕ официальное уведомление о выходе из этой организации. Были вынуждены пойти на этот шаг после того, как в конце февраля нашу страну лишили всех прав представительства в СЕ», — резюмировала Мария Захарова. 16 марта Россия перестала быть членом Совета Европы. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что взносы, ранее перечисляемые в СЕ, будут перенаправлены на выплаты россиянам. Также он предложил Совету Европы самораспуститься, так как организация теряет свой смысл.
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