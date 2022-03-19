Военный аналитик рассказал о связях Запада с неонацистами Украины

Запад игнорировал преступления неонацистов, считает военный аналитик Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Запад финансирует неонацистские движения Украины, например, «Правый сектор» (экстремистская организация, запрещена в РФ). Такое заявление сделал военный аналитик, член научного совета при Совете Безопасности РФ, доктор военных наук, профессор Сергей Печуров.

«Финансирование запрещенного в России „Правого сектора“ и его „боевых крыльев“ — „Добровольческого украинского корпуса“ и „Украинской добровольческой армии“, ряда других неонацистских группировок осуществляется через такие зарубежные организации, как Фонд Конрада Аденауэра (Германия), „Британский совет“, „Конгресс украинцев Канады“. Собственно, и госпереворот на Украине в 2014 был совершен с ведома или, если говорить точнее, по инициативе западных политиков», — сказал Сергей Печуров газете «Красная звезда».

Так, они разрешили легальное появление нацистских формирований на Украине, Запад на протяжении восьми лет игнорировал преступления неонацистов, считает военный аналитик. По словам Печурова, в 2015 году в США приняли поправку о запрете помощи «Азову» (запрещенная в России организация) из-за нацистского состава, но в ноябре этого же года поправку отменили под влиянием Пентагона и спецслужб. Иностранные инструкторы продолжили подготовку боевиков этого формирования, отметил он.

Ранее в Мариуполе ликвидировали одного из главных идеологов батальона «Азов» Николая Кравченко с позывным Крук. Он был одним из основателей нацистской организации Харькова «Патриот Украины». В 2014 году он был среди открывших огонь по сторонникам «русской весны» в Харькове. Националисты «Правого сектора» используют мирных жителей в качестве «живого щита», заявляли в Минобороны РФ.

Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что оккупировать страну не будут, целями стали денацификация и демилитаризация. По словам российского лидера, военные не остановились в границах Донбасса и продвигаются к Киеву, потому что это не сняло бы угрозы для РФ.

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