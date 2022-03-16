Путин назвал причины продвижения России от Донбасса к Киеву

16 марта 2022 в 19:06 Размер текста - 17 +

Появление российских войск под Киевом не связанно с желанием оккупировать Украину Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские вооруженные силы не остановились на границах Луганской и Донецкой Народных Республик, потому что это не сняло бы угрозы для России. Заявил президент РФ Владимир Путин. «Если бы российские войска остановились на границах Луганской и Донецкой Народных Республик, это не стало бы окончательным решением, не сняло бы угрозы для России. Появление российских войск под Киевом и у других украинских городов не связано с желанием оккупировать Украину, у России нет такой цели», — сообщил в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ Путин, трансляция которого ведется на «России 24». Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин заявил, что спецоперация военных сил России на Украине развивается успешно и в соответствии с планами. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. В МИД РФ отметили, что задачей специальной операции является предотвращение большой войны, сообщает телеканал 360. Российская армия контролирует территорию вокруг Мариуполя, сообщает «Национальная служба новостей». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские вооруженные силы не остановились на границах Луганской и Донецкой Народных Республик, потому что это не сняло бы угрозы для России. Заявил президент РФ Владимир Путин. «Если бы российские войска остановились на границах Луганской и Донецкой Народных Республик, это не стало бы окончательным решением, не сняло бы угрозы для России. Появление российских войск под Киевом и у других украинских городов не связано с желанием оккупировать Украину, у России нет такой цели», — сообщил в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ Путин, трансляция которого ведется на «России 24». Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин заявил, что спецоперация военных сил России на Украине развивается успешно и в соответствии с планами. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. В МИД РФ отметили, что задачей специальной операции является предотвращение большой войны, сообщает телеканал 360. Российская армия контролирует территорию вокруг Мариуполя, сообщает «Национальная служба новостей».