Автодилеры рассказали о росте цен на автомобили на 50—60%

21 марта 2022 в 02:29 Размер текста - 17 +

Одна из причин роста цен на автомобили в РФ — санкции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности За месяц цены на легковые автомобили в России выросли на 50-60%. На данную тенденцию, в частности, повлияли антироссийский санкции. «Цены на новые легковые автомобили в России за месяц с момента официального признания независимости ДНР и ЛНР 21 февраля и последующего начала специальной военной операции на Украине растут на 50—60%», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на опрошенных автодиллеров. Отмечается, что помимо прочего на рост цен повлиял четвертый пакет санкций, принятый ЕС. В соответствии с пакетом экспортных ограничений, в Россию запрещены поставки машин дороже 50 000 евро. Ранее сообщалось, что Европа ввела четвертый пакет санкций против торговли с Россией. Лидеры западных стран заявляли, что санкции должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

За месяц цены на легковые автомобили в России выросли на 50-60%. На данную тенденцию, в частности, повлияли антироссийский санкции. «Цены на новые легковые автомобили в России за месяц с момента официального признания независимости ДНР и ЛНР 21 февраля и последующего начала специальной военной операции на Украине растут на 50—60%», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на опрошенных автодиллеров. Отмечается, что помимо прочего на рост цен повлиял четвертый пакет санкций, принятый ЕС. В соответствии с пакетом экспортных ограничений, в Россию запрещены поставки машин дороже 50 000 евро. Ранее сообщалось, что Европа ввела четвертый пакет санкций против торговли с Россией. Лидеры западных стран заявляли, что санкции должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.