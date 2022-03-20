Задержанного в Москве экс-главаря ОПГ искали в Екатеринбурге

Клока задерживали сотрудники ФСБ (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники свердловского УФСБ и СУ Следственного комитета по региону ворвались в квартиру организатора екатеринбургского ОПГ убийц-вымогателей Михаила Клока, который недавно освободился из колонии. Об этом URA.RU сообщили источник, знакомый с ходом операции.

«Следователи Следственного комитета при поддержке спецназа ФСБ зашли в квартиру Клока на улице Чайковского в Екатеринбурге», — сообщил источник. Однако на месте Клока не оказалось.

Позднее его задержали в Москве вместе с напарником. В Ленинском райсуде Екатеринбурга URA.RU сообщили, что Клока доставили в Екатеринбург и заключили под стражу до 12:00 24 марта. Однако представитель суда не смог уточнить, статью УК РФ, которая вменяется Клоку.

URA.RU обратилось к старшему помощнику руководителя СКР по Свердловской области Александру Шульге и в управление ФСБ по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.

Силовики ФСБ задержали Клока в Москве по подозрению в связи с террористической деятельностью. Предполагают, что, имея московский фармацевтический бизнес, Клок собирался покупать реагенты в Белоруссии. По словам источников, предприниматель готовился к созданию взрывного устройства.

По версии следствия, Михаил Клок организовывал в Екатеринбурге ОПГ, участвовавшую в грабежах и убийствах свердловских предпринимателях. Предположительно группировку основали в девяностые. Клока осудили в 2016 году вместе с подельниками, среди которых был литовский киллер Ромас Замольскис и совладелец ЧОП «Гюрза» Валерий Поваров.

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