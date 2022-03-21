В Екатеринбурге задержали южанина, избившего инвалида

Полицейские задержали одного из подозреваемых в нападении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полиция Екатеринбурга задержала молодого человека, которого подозревают в избиении 54-летнего инвалида, просившего не пить пиво в подъезде. Информацию подтвердили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

«Подозреваемый в нападении мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №12 при участии коллег из городского УМВД в результате оперативно-розыскных мероприятий», — сообщил URA.RU представитель пресс-группы. Предполагаемому нападавшему вменяют грабеж.

По информации очевидцев, двое южан избили мужчину в подъезде дома, когда тот сделал им замечание. Портал Е1.ru сообщает, что молодые люди пили алкоголь в подъезде, когда по лестнице поднималась женщина с тяжелыми пакетами, за которую и заступился мужчина.

Когда он попытался вызвать полицию, южане повалили его на пол и начали пинать. Жена пострадавшего сообщила, что мужчина, имеющий инвалидность, получил тяжелые травмы от ударов. Его госпитализировали.