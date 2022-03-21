21 марта 2022

В Екатеринбурге задержали южанина, избившего инвалида

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские задержали одного из подозреваемых в нападении Фото:

Полиция Екатеринбурга задержала молодого человека, которого подозревают в избиении 54-летнего инвалида, просившего не пить пиво в подъезде. Информацию подтвердили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

«Подозреваемый в нападении мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №12 при участии коллег из городского УМВД в результате оперативно-розыскных мероприятий», — сообщил URA.RU представитель пресс-группы. Предполагаемому нападавшему вменяют грабеж.

По информации очевидцев, двое южан избили мужчину в подъезде дома, когда тот сделал им замечание. Портал Е1.ru сообщает, что молодые люди пили алкоголь в подъезде, когда по лестнице поднималась женщина с тяжелыми пакетами, за которую и заступился мужчина.

Когда он попытался вызвать полицию, южане повалили его на пол и начали пинать. Жена пострадавшего сообщила, что мужчина, имеющий инвалидность, получил тяжелые травмы от ударов. Его госпитализировали.

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Полиция Екатеринбурга задержала молодого человека, которого подозревают в избиении 54-летнего инвалида, просившего не пить пиво в подъезде. Информацию подтвердили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Подозреваемый в нападении мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №12 при участии коллег из городского УМВД в результате оперативно-розыскных мероприятий», — сообщил URA.RU представитель пресс-группы. Предполагаемому нападавшему вменяют грабеж. По информации очевидцев, двое южан избили мужчину в подъезде дома, когда тот сделал им замечание. Портал Е1.ru сообщает, что молодые люди пили алкоголь в подъезде, когда по лестнице поднималась женщина с тяжелыми пакетами, за которую и заступился мужчина. Когда он попытался вызвать полицию, южане повалили его на пол и начали пинать. Жена пострадавшего сообщила, что мужчина, имеющий инвалидность, получил тяжелые травмы от ударов. Его госпитализировали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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