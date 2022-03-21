После жалоб пермяков заморозили цены на детскую одежду

Цены зафиксируют на уровне января 2022 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Сеть магазинов детских товаров «Детский мир» зафиксировала цены на отдельные позиции после жалоб на необоснованное повышение цен. ФАС России собрал все поступившие обращения, в том числе и жителей Перми. Об этом сообщили в Пермском УФАС.

«В Пермское УФАС поступало пять обращений о росте цен на детское питание и подгузники. Обращения были переданы в ФАС России, поскольку данная сеть является федеральной», — сообщили в пресс-службе ведомства.

ФАС направила в группу компаний ПАО «Детский мир» требование предоставить обоснование роста цен на товары. В ответ компания сообщила, что повышение связано с ростом расходов на деятельность ритейлера, отменой промо-акций и возникновением высокого спроса на продукцию.

В результате совещаний «Детский мир» сообщил, что предельные наценки на подгузники и детское питание были снижены на 16%. А на отдельные позиции в категориях «одежда» и «обувь» ритейлер зафиксирует цены на три месяца. Кроме того, в компании пообещали, что эти товары все время будут на полках.

Повышенный спрос пермяков на определенные товары обусловлен антироссийскими санкциями, которые вводят страны Запада после того, как РФ объявила спецоперацию по демилитаризации Украины. Глава государства заявил, что никто не останется без помощи: увеличится прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также выплаты и пенсии.

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