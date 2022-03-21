Губернатор ХМАО собралась на встречу с беженцами из Донбасса

Губернатор ХМАО Наталья Комарова отправилась в командировку в Сургут Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова уехала в Сургут для того, чтобы посетить пункт временного размещения беженцев из ЛНР и ДНР, а также международный научный форум. Об этом рассказали в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«Губернатор Югры Наталья Комарова примет участие в мероприятиях пятого международного молодежного научно-практического форума „Нефтяная столица“. <…> Посетит гостиничный корпус №3 базы отдыха „Олимпия“, где организован пункт временного размещения граждан, эвакуированных из Донецкой народной республики», — сказали в департаменте.

Также в Сургуте составится награждение лучшего педагога Югры и встреча жителей города с Комаровой. Ради командировки губернатору пришлось покинуть заседание оперативного штаба округа, передав руководство эфиром вице-губернатору Всеволоду Кольцову.