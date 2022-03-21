21 марта 2022

Губернатор ХМАО собралась на встречу с беженцами из Донбасса

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Послание президента. Москва, комарова наталья
Губернатор ХМАО Наталья Комарова отправилась в командировку в Сургут Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова уехала в Сургут для того, чтобы посетить пункт временного размещения беженцев из ЛНР и ДНР, а также международный научный форум. Об этом рассказали в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«Губернатор Югры Наталья Комарова примет участие в мероприятиях пятого международного молодежного научно-практического форума „Нефтяная столица“. <…> Посетит гостиничный корпус №3 базы отдыха „Олимпия“, где организован пункт временного размещения граждан, эвакуированных из Донецкой народной республики», — сказали в департаменте.

Также в Сургуте составится награждение лучшего педагога Югры и встреча жителей города с Комаровой. Ради командировки губернатору пришлось покинуть заседание оперативного штаба округа, передав руководство эфиром вице-губернатору Всеволоду Кольцову.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова уехала в Сургут для того, чтобы посетить пункт временного размещения беженцев из ЛНР и ДНР, а также международный научный форум. Об этом рассказали в департаменте общественных и внешних связей ХМАО. «Губернатор Югры Наталья Комарова примет участие в мероприятиях пятого международного молодежного научно-практического форума „Нефтяная столица“. <…> Посетит гостиничный корпус №3 базы отдыха „Олимпия“, где организован пункт временного размещения граждан, эвакуированных из Донецкой народной республики», — сказали в департаменте. Также в Сургуте составится награждение лучшего педагога Югры и встреча жителей города с Комаровой. Ради командировки губернатору пришлось покинуть заседание оперативного штаба округа, передав руководство эфиром вице-губернатору Всеволоду Кольцову.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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