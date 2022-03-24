24 марта 2022

В Чернигове ВСУ расстреляли людей за просьбы покинуть город

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Ситуация в Волновахе после частичного освобождения от ВСУ. ДНР, военная техника, армия, военные, днр, зачистка, волноваха, z войска
За просьбу о выезде из города некоторые активисты были задержаны, некоторые расстреляны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Националисты расстреляли некоторых активистов, попросивших выпустить мирное население из Чернигова. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В городе [Чергнигов] инициативная группа местных жителей в связи с тяжелейшей гуманитарной ситуацией (из оставшихся 120 тысяч человек более половины больны, медицинская помощь им не оказывается, лечебные учреждения заполнены боевиками ВСУ и территориальной обороны) обратилась к администрации с просьбой о выходе в безопасные районы. В итоге активисты были задержаны сотрудниками СБУ, а несколько человек впоследствии расстреляны», — сказал Мизинцев, передает ТАСС. Он добавил, что по распоряжению главы города и руководителя областной военной администрации «в целях пресечения любых попыток местного населения покинуть город», был приказ взорвать автомобильный мост через реку Десна на киевском направлении.

Ранее Министерство обороны России опровергло сообщения о расстреле украинцев военными из РФ в Чернигове. Главный представитель ведомства Игорь Конашенков сообщил, что все погибшие — жертвы террора украинских националистов, а кадры — всего лишь очередная провокация СБУ.

Украинские военные и националисты продолжают обстрелы мирных объектов в рамках спецоперации России на Украине, начавшейся 24 февраля. Из тяжелой артиллерии ВСУ обстреляли поселок Фрунзе в ЛНР, рынок в Донецке, некоторые города на Украине.

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Националисты расстреляли некоторых активистов, попросивших выпустить мирное население из Чернигова. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «В городе [Чергнигов] инициативная группа местных жителей в связи с тяжелейшей гуманитарной ситуацией (из оставшихся 120 тысяч человек более половины больны, медицинская помощь им не оказывается, лечебные учреждения заполнены боевиками ВСУ и территориальной обороны) обратилась к администрации с просьбой о выходе в безопасные районы. В итоге активисты были задержаны сотрудниками СБУ, а несколько человек впоследствии расстреляны», — сказал Мизинцев, передает ТАСС. Он добавил, что по распоряжению главы города и руководителя областной военной администрации «в целях пресечения любых попыток местного населения покинуть город», был приказ взорвать автомобильный мост через реку Десна на киевском направлении. Ранее Министерство обороны России опровергло сообщения о расстреле украинцев военными из РФ в Чернигове. Главный представитель ведомства Игорь Конашенков сообщил, что все погибшие — жертвы террора украинских националистов, а кадры — всего лишь очередная провокация СБУ. Украинские военные и националисты продолжают обстрелы мирных объектов в рамках спецоперации России на Украине, начавшейся 24 февраля. Из тяжелой артиллерии ВСУ обстреляли поселок Фрунзе в ЛНР, рынок в Донецке, некоторые города на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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