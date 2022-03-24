В Чернигове ВСУ расстреляли людей за просьбы покинуть город

25 марта 2022 в 04:05 Размер текста - 17 +

За просьбу о выезде из города некоторые активисты были задержаны, некоторые расстреляны Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Националисты расстреляли некоторых активистов, попросивших выпустить мирное население из Чернигова. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «В городе [Чергнигов] инициативная группа местных жителей в связи с тяжелейшей гуманитарной ситуацией (из оставшихся 120 тысяч человек более половины больны, медицинская помощь им не оказывается, лечебные учреждения заполнены боевиками ВСУ и территориальной обороны) обратилась к администрации с просьбой о выходе в безопасные районы. В итоге активисты были задержаны сотрудниками СБУ, а несколько человек впоследствии расстреляны», — сказал Мизинцев, передает ТАСС. Он добавил, что по распоряжению главы города и руководителя областной военной администрации «в целях пресечения любых попыток местного населения покинуть город», был приказ взорвать автомобильный мост через реку Десна на киевском направлении. Ранее Министерство обороны России опровергло сообщения о расстреле украинцев военными из РФ в Чернигове. Главный представитель ведомства Игорь Конашенков сообщил, что все погибшие — жертвы террора украинских националистов, а кадры — всего лишь очередная провокация СБУ. Украинские военные и националисты продолжают обстрелы мирных объектов в рамках спецоперации России на Украине, начавшейся 24 февраля. Из тяжелой артиллерии ВСУ обстреляли поселок Фрунзе в ЛНР, рынок в Донецке, некоторые города на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Националисты расстреляли некоторых активистов, попросивших выпустить мирное население из Чернигова. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «В городе [Чергнигов] инициативная группа местных жителей в связи с тяжелейшей гуманитарной ситуацией (из оставшихся 120 тысяч человек более половины больны, медицинская помощь им не оказывается, лечебные учреждения заполнены боевиками ВСУ и территориальной обороны) обратилась к администрации с просьбой о выходе в безопасные районы. В итоге активисты были задержаны сотрудниками СБУ, а несколько человек впоследствии расстреляны», — сказал Мизинцев, передает ТАСС. Он добавил, что по распоряжению главы города и руководителя областной военной администрации «в целях пресечения любых попыток местного населения покинуть город», был приказ взорвать автомобильный мост через реку Десна на киевском направлении. Ранее Министерство обороны России опровергло сообщения о расстреле украинцев военными из РФ в Чернигове. Главный представитель ведомства Игорь Конашенков сообщил, что все погибшие — жертвы террора украинских националистов, а кадры — всего лишь очередная провокация СБУ. Украинские военные и националисты продолжают обстрелы мирных объектов в рамках спецоперации России на Украине, начавшейся 24 февраля. Из тяжелой артиллерии ВСУ обстреляли поселок Фрунзе в ЛНР, рынок в Донецке, некоторые города на Украине.