Минобороны РФ ответило на обвинения в расстреле мирных украинцев

16 марта 2022 в 21:51 Размер текста - 17 +

Российские военные не убивали мирных жителей Чернигова, уточнили в Минобороны Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министерство обороны России опровергло сообщения о расстреле украинцев военными из РФ в Чернигове. Об этом заявил главный представитель ведомства Игорь Конашенков. «Сегодня на всех пропагандистских ресурсах киевского режима были распространены видеокадры погибших в Чернигове местных жителей, которые якобы были „расстреляны российскими военнослужащими“. В Чернигове российских военнослужащих не было и нет. Все погибшие — жертвы террора украинских националистов или данные видеокадры — очередная постановка СБУ», — сообщил Конашенков. Он уточнил, что российские военные сейчас находятся за пределами Чернигова. Они блокируют дороги и не ведут наступательных действий. Все это происходит в рамках специальной операции, о которой объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля. Он уточнил, что российские военные отправляются на Украину в целях демилитаризации и денационализации территории, об оккупации страны речи не идет. В МИД РФ отметили, что задачей специальной операции является предотвращение большой войны. К 16 марта глава России отметил успехи ее проведения. Также он пояснил, почему военные прошли на территорию Украины, а не остановились на Донбассе, защитить который и собирались: «Если бы российские войска остановились на границах Луганской и Донецкой Народных Республик, это не сняло бы угрозы для России». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Министерство обороны России опровергло сообщения о расстреле украинцев военными из РФ в Чернигове. Об этом заявил главный представитель ведомства Игорь Конашенков. «Сегодня на всех пропагандистских ресурсах киевского режима были распространены видеокадры погибших в Чернигове местных жителей, которые якобы были „расстреляны российскими военнослужащими“. В Чернигове российских военнослужащих не было и нет. Все погибшие — жертвы террора украинских националистов или данные видеокадры — очередная постановка СБУ», — сообщил Конашенков. Он уточнил, что российские военные сейчас находятся за пределами Чернигова. Они блокируют дороги и не ведут наступательных действий. Все это происходит в рамках специальной операции, о которой объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля. Он уточнил, что российские военные отправляются на Украину в целях демилитаризации и денационализации территории, об оккупации страны речи не идет. В МИД РФ отметили, что задачей специальной операции является предотвращение большой войны. К 16 марта глава России отметил успехи ее проведения. Также он пояснил, почему военные прошли на территорию Украины, а не остановились на Донбассе, защитить который и собирались: «Если бы российские войска остановились на границах Луганской и Донецкой Народных Республик, это не сняло бы угрозы для России».