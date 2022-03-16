Минобороны РФ ответило на обвинения в расстреле мирных украинцев

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Российские военные не убивали мирных жителей Чернигова, уточнили в Минобороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министерство обороны России опровергло сообщения о расстреле украинцев военными из РФ в Чернигове. Об этом заявил главный представитель ведомства Игорь Конашенков.

«Сегодня на всех пропагандистских ресурсах киевского режима были распространены видеокадры погибших в Чернигове местных жителей, которые якобы были „расстреляны российскими военнослужащими“. В Чернигове российских военнослужащих не было и нет. Все погибшие — жертвы террора украинских националистов или данные видеокадры — очередная постановка СБУ», — сообщил Конашенков.

Он уточнил, что российские военные сейчас находятся за пределами Чернигова. Они блокируют дороги и не ведут наступательных действий.

Все это происходит в рамках специальной операции, о которой объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля. Он уточнил, что российские военные отправляются на Украину в целях демилитаризации и денационализации территории, об оккупации страны речи не идет. В МИД РФ отметили, что задачей специальной операции является предотвращение большой войны. К 16 марта глава России отметил успехи ее проведения. Также он пояснил, почему военные прошли на территорию Украины, а не остановились на Донбассе, защитить который и собирались: «Если бы российские войска остановились на границах Луганской и Донецкой Народных Республик, это не сняло бы угрозы для России».

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Министерство обороны России опровергло сообщения о расстреле украинцев военными из РФ в Чернигове. Об этом заявил главный представитель ведомства Игорь Конашенков. «Сегодня на всех пропагандистских ресурсах киевского режима были распространены видеокадры погибших в Чернигове местных жителей, которые якобы были „расстреляны российскими военнослужащими“. В Чернигове российских военнослужащих не было и нет. Все погибшие — жертвы террора украинских националистов или данные видеокадры — очередная постановка СБУ», — сообщил Конашенков. Он уточнил, что российские военные сейчас находятся за пределами Чернигова. Они блокируют дороги и не ведут наступательных действий. Все это происходит в рамках специальной операции, о которой объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля. Он уточнил, что российские военные отправляются на Украину в целях демилитаризации и денационализации территории, об оккупации страны речи не идет. В МИД РФ отметили, что задачей специальной операции является предотвращение большой войны. К 16 марта глава России отметил успехи ее проведения. Также он пояснил, почему военные прошли на территорию Украины, а не остановились на Донбассе, защитить который и собирались: «Если бы российские войска остановились на границах Луганской и Донецкой Народных Республик, это не сняло бы угрозы для России».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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