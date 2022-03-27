27 марта 2022
25 марта 2022

Власти Перми отбирают частную землю для мегапроекта к юбилею

© Служба новостей «URA.RU»
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Речной вокзал, виды города. Пермь, завод шпагина
Краевые власти изымают 18 участков для реконструкции завода имени Шпагина Фото:
новость из сюжета
300-летие Перми

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Перми планирует изъять почти 20 тыс. кв. м. частных земель для реализации проекта по созданию культурно-рекреационного пространства на заводе им. Шпагина. Это один из главных проектов краевых властей к 300-летию города. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

«В соответствии с документами территориального планирования проектом предусмотрено резервирование и изъятие земельных участков для государственных и муниципальных», — говорится в документе. Всего планируется передать государству 18 участков.

Самый крупный участок в 7,7 тыс. кв. м. по ул. Петропавловская, 1а принадлежит «дочке» краевого правительства АО «КРПК». Здесь расположено здание бывшей мебельной фабрики. Эту площадку изымут для реконструкции улично-дорожной сети. Участок по тому же адресу (площадью 2 тыс. кв. м.) задействуют для комплексного развития территории. Также у КРПК изымут гараж. Частично под изъятие попадает участок под электрической подстанцией, которая принадлежит «МРСК Урала». Участок площадью 1 тыс. кв. м. выкупят у Росприроднадзора.

В культурно-рекреационном пространстве им. Шпагина сейчас идет строительство нового здания художественной галереи. Здесь же расположится «Дом Музыки» — резиденция дирижера Теодора Курензиса.

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Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Перми планирует изъять почти 20 тыс. кв. м. частных земель для реализации проекта по созданию культурно-рекреационного пространства на заводе им. Шпагина. Это один из главных проектов краевых властей к 300-летию города. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства. «В соответствии с документами территориального планирования проектом предусмотрено резервирование и изъятие земельных участков для государственных и муниципальных», — говорится в документе. Всего планируется передать государству 18 участков. Самый крупный участок в 7,7 тыс. кв. м. по ул. Петропавловская, 1а принадлежит «дочке» краевого правительства АО «КРПК». Здесь расположено здание бывшей мебельной фабрики. Эту площадку изымут для реконструкции улично-дорожной сети. Участок по тому же адресу (площадью 2 тыс. кв. м.) задействуют для комплексного развития территории. Также у КРПК изымут гараж. Частично под изъятие попадает участок под электрической подстанцией, которая принадлежит «МРСК Урала». Участок площадью 1 тыс. кв. м. выкупят у Росприроднадзора. В культурно-рекреационном пространстве им. Шпагина сейчас идет строительство нового здания художественной галереи. Здесь же расположится «Дом Музыки» — резиденция дирижера Теодора Курензиса.
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