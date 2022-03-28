В ведомстве соратницы Куйвашева нашли нарушения на 60 млн

В ходе плановой проверки министерство финансов Свердловской области выявило ряд нарушений в закупках Центра развития туризма региона (ЦРТ) и минэкологии. Информация об этом появилась на сайте минфина.
«В составленных центром протоколах оценки первых частей заявок не оказалось ссылок на положения документации, которым не соответствовали заявки. Заявки, которые нужно было отклонить, признали соответствующим», — говорится в документе.
ЦРТ входит в структуру департамента по развитию туризма Свердловской области, который возглавляет соратница губернатора Евгения Куйвашева Эльмира Туканова.
Согласно данным сайта госзакупок, в 2021 году Центр развития туризма заключил контрактов более чем на 60 млн рублей. На момент заключения контрактов обязанности директора центра исполняла Надежда Шестакова. С февраля 2022 года на посту ее сменила Марина Хлебникова.
Министерство экологии также обнаружило не соответствующие законодательству требования к опыту работ участников аукциона. «В документации не были указаны сроки подачи заявок и проведения аукциона, банковские гарантии подрядчиков не соответствовали законодательству», — отмечено в документе.
В ходе плановой проверки министерство финансов Свердловской области выявило ряд нарушений в закупках Центра развития туризма региона (ЦРТ) и минэкологии. Информация об этом появилась на сайте минфина. «В составленных центром протоколах оценки первых частей заявок не оказалось ссылок на положения документации, которым не соответствовали заявки. Заявки, которые нужно было отклонить, признали соответствующим», — говорится в документе. ЦРТ входит в структуру департамента по развитию туризма Свердловской области, который возглавляет соратница губернатора Евгения Куйвашева Эльмира Туканова. Согласно данным сайта госзакупок, в 2021 году Центр развития туризма заключил контрактов более чем на 60 млн рублей. На момент заключения контрактов обязанности директора центра исполняла Надежда Шестакова. С февраля 2022 года на посту ее сменила Марина Хлебникова. Министерство экологии также обнаружило не соответствующие законодательству требования к опыту работ участников аукциона. «В документации не были указаны сроки подачи заявок и проведения аукциона, банковские гарантии подрядчиков не соответствовали законодательству», — отмечено в документе. Ранее URA.RU писало, что новый руководитель свердловского департамента по развитию туризма Эльмира Туканова, назначенная на пост 21 декабря, займется созданием масштабной туристической инфраструктуры не только в специальных кластерах, но и по всей области.