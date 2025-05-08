Грузовик насмерть задавил свердловчанина возле магазина

В Краснотурьинске (Свердловская область) у магазина грузовик наехал на мужчину в зоне разгрузки. Он скончался до приезда медиков, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
Это произошло утром 8 мая у служебного входа в магазин на улице Абоимова, 42. «По предварительным данным, водитель грузового фургона ГАЗ не обеспечил неподвижность автомашины, вследствие чего произошло самопроизвольное движение транспорта с последующим наездом на пешехода», — рассказали в ведомстве.
По предварительной версии силовиков, погибшим оказался 41-летний житель Серова. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.
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