Грузовик насмерть задавил свердловчанина возле магазина

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Грузовик задавил мужчину задним ходом (архивное фото)
Грузовик задавил мужчину задним ходом (архивное фото) Фото:

В Краснотурьинске (Свердловская область) у магазина грузовик наехал на мужчину в зоне разгрузки. Он скончался до приезда медиков, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Это произошло утром 8 мая у служебного входа в магазин на улице Абоимова, 42. «По предварительным данным, водитель грузового фургона ГАЗ не обеспечил неподвижность автомашины, вследствие чего произошло самопроизвольное движение транспорта с последующим наездом на пешехода», — рассказали в ведомстве.

По предварительной версии силовиков, погибшим оказался 41-летний житель Серова. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

По предварительным данным, погиб 41-летний мужчина
По предварительным данным, погиб 41-летний мужчина
Фото:
Сейчас полиция проводит проверку
Сейчас полиция проводит проверку
Фото:

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В Краснотурьинске (Свердловская область) у магазина грузовик наехал на мужчину в зоне разгрузки. Он скончался до приезда медиков, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. Это произошло утром 8 мая у служебного входа в магазин на улице Абоимова, 42. «По предварительным данным, водитель грузового фургона ГАЗ не обеспечил неподвижность автомашины, вследствие чего произошло самопроизвольное движение транспорта с последующим наездом на пешехода», — рассказали в ведомстве. По предварительной версии силовиков, погибшим оказался 41-летний житель Серова. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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