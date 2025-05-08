В Екатеринбурге появился фейк о страшных болезнях в аэропорту

Роспотребнадзор опроверг информацию об объявлениях о холере в аэропорту Кольцово
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Объявлений об опасности заболевания в аэропорту нет
Объявлений об опасности заболевания в аэропорту нет Фото:

В Екатеринбурге начали распространять информацию о якобы появившихся в аэропорту Кольцово объявлениях, предупреждающих об опасности заражения холерой и брюшным тифом. В пресс-службе свердловского Роспотребнадзора это опровергли.

Информацию об объявлениях в аэропорту размещали в telegram. «В Кольцово подобных объявлений нет, что подтвердили в администрации аэропорта. Эпидемиологическая ситуация по холере и другим заболеваниям остается стабильной и находится под постоянным контролем Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге начали распространять информацию о якобы появившихся в аэропорту Кольцово объявлениях, предупреждающих об опасности заражения холерой и брюшным тифом. В пресс-службе свердловского Роспотребнадзора это опровергли. Информацию об объявлениях в аэропорту размещали в telegram. «В Кольцово подобных объявлений нет, что подтвердили в администрации аэропорта. Эпидемиологическая ситуация по холере и другим заболеваниям остается стабильной и находится под постоянным контролем Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...