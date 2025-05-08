В Екатеринбурге появился фейк о страшных болезнях в аэропорту

Объявлений об опасности заболевания в аэропорту нет
В Екатеринбурге начали распространять информацию о якобы появившихся в аэропорту Кольцово объявлениях, предупреждающих об опасности заражения холерой и брюшным тифом. В пресс-службе свердловского Роспотребнадзора это опровергли.
Информацию об объявлениях в аэропорту размещали в telegram. «В Кольцово подобных объявлений нет, что подтвердили в администрации аэропорта. Эпидемиологическая ситуация по холере и другим заболеваниям остается стабильной и находится под постоянным контролем Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.
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