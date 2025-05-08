В центре Екатеринбурга заметили дизайнера Артемия Лебедева. По словам читателя URA.RU, Лебедев приехал на театральную постановку, посвященную Великой Отечественной войне.
Лебедева встретили в Историческом сквере. После премьеры он поделился впечатлениями и сфотографировался с горожанами. Видео с Лебедевым публикует паблик «В городе Екб».
На плотине Городского пруда открылся иммерсивный «Театр Великой войны». Зрителям показывают, какие ужасы пережил советский народ. В постановке рассказывается о конкретной семье капитана Красной Армии Алексея Сафронова. Почитать подробнее можно в этом материале URA.RU.
Лебедев известен резкими выражениями. К примеру, в прошлом году на форуме 100+ TechnoBuild в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» он назвал свердловский Среднеуральск «жопой». Но утверждал, что город можно превратить в маленькую Швейцарию. 24 апреля мэр Среднеуральска Алексей Стасенок попросил Лебедева объяснить свою критику. Тот ответил, что не хотел никого обидеть, а лишь стремился привлечь внимание к благоустройству малых городов.
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