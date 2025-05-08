Скандальный блогер приехал в Екатеринбург ради военной постановки. Видео

Дизайнер Артемий Лебедев приехал в Екатеринбург
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Артемий Лебедев в отеле Hyatt Regency Ekaterinburg. Екатеринбург , лебедев артемий
Артемия Лебедева заметили в Историческом сквере Фото:

В центре Екатеринбурга заметили дизайнера Артемия Лебедева. По словам читателя URA.RU, Лебедев приехал на театральную постановку, посвященную Великой Отечественной войне.

Лебедева встретили в Историческом сквере. После премьеры он поделился впечатлениями и сфотографировался с горожанами. Видео с Лебедевым публикует паблик «В городе Екб».

На плотине Городского пруда открылся иммерсивный «Театр Великой войны». Зрителям показывают, какие ужасы пережил советский народ. В постановке рассказывается о конкретной семье капитана Красной Армии Алексея Сафронова. Почитать подробнее можно в этом материале URA.RU.

Лебедев известен резкими выражениями. К примеру, в прошлом году на форуме 100+ TechnoBuild в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» он назвал свердловский Среднеуральск «жопой». Но утверждал, что город можно превратить в маленькую Швейцарию. 24 апреля мэр Среднеуральска Алексей Стасенок попросил Лебедева объяснить свою критику. Тот ответил, что не хотел никого обидеть, а лишь стремился привлечь внимание к благоустройству малых городов.

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В центре Екатеринбурга заметили дизайнера Артемия Лебедева. По словам читателя URA.RU, Лебедев приехал на театральную постановку, посвященную Великой Отечественной войне. Лебедева встретили в Историческом сквере. После премьеры он поделился впечатлениями и сфотографировался с горожанами. Видео с Лебедевым публикует паблик «В городе Екб». На плотине Городского пруда открылся иммерсивный «Театр Великой войны». Зрителям показывают, какие ужасы пережил советский народ. В постановке рассказывается о конкретной семье капитана Красной Армии Алексея Сафронова. Почитать подробнее можно в этом материале URA.RU. Лебедев известен резкими выражениями. К примеру, в прошлом году на форуме 100+ TechnoBuild в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» он назвал свердловский Среднеуральск «жопой». Но утверждал, что город можно превратить в маленькую Швейцарию. 24 апреля мэр Среднеуральска Алексей Стасенок попросил Лебедева объяснить свою критику. Тот ответил, что не хотел никого обидеть, а лишь стремился привлечь внимание к благоустройству малых городов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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