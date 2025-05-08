Скандальный блогер приехал в Екатеринбург ради военной постановки. Видео

Дизайнер Артемий Лебедев приехал в Екатеринбург

08 мая 2025 в 19:52 Размер текста - 17 +

Артемия Лебедева заметили в Историческом сквере Фото: Илья Московец © URA.RU В центре Екатеринбурга заметили дизайнера Артемия Лебедева. По словам читателя URA.RU, Лебедев приехал на театральную постановку, посвященную Великой Отечественной войне. Лебедева встретили в Историческом сквере. После премьеры он поделился впечатлениями и сфотографировался с горожанами. Видео с Лебедевым публикует паблик «В городе Екб». На плотине Городского пруда открылся иммерсивный «Театр Великой войны». Зрителям показывают, какие ужасы пережил советский народ. В постановке рассказывается о конкретной семье капитана Красной Армии Алексея Сафронова. Почитать подробнее можно в этом материале URA.RU. Лебедев известен резкими выражениями. К примеру, в прошлом году на форуме 100+ TechnoBuild в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» он назвал свердловский Среднеуральск «жопой». Но утверждал, что город можно превратить в маленькую Швейцарию. 24 апреля мэр Среднеуральска Алексей Стасенок попросил Лебедева объяснить свою критику. Тот ответил, что не хотел никого обидеть, а лишь стремился привлечь внимание к благоустройству малых городов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Екатеринбурга заметили дизайнера Артемия Лебедева. По словам читателя URA.RU, Лебедев приехал на театральную постановку, посвященную Великой Отечественной войне. Лебедева встретили в Историческом сквере. После премьеры он поделился впечатлениями и сфотографировался с горожанами. Видео с Лебедевым публикует паблик «В городе Екб». На плотине Городского пруда открылся иммерсивный «Театр Великой войны». Зрителям показывают, какие ужасы пережил советский народ. В постановке рассказывается о конкретной семье капитана Красной Армии Алексея Сафронова. Почитать подробнее можно в этом материале URA.RU. Лебедев известен резкими выражениями. К примеру, в прошлом году на форуме 100+ TechnoBuild в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» он назвал свердловский Среднеуральск «жопой». Но утверждал, что город можно превратить в маленькую Швейцарию. 24 апреля мэр Среднеуральска Алексей Стасенок попросил Лебедева объяснить свою критику. Тот ответил, что не хотел никого обидеть, а лишь стремился привлечь внимание к благоустройству малых городов.