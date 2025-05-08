В Ревде (Свердловская область) из-за непогоды изменили программу праздничных мероприятий, посвященных 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Концерт в парке Дворца культуры пройдет с 14 до 16 часов. Выступление пилотажной группы „Русь“ над акваторией Ревдинского пруда начнется в 17 часов», — пишет telegram-канал мэрии.
По данным Уральского гидрометцентра, 9 мая в регионе ожидаются сильные дожди и мокрый снег. Погода в этот день в регионе ожидается умеренно-прохладной: +10…12 градусов. Ветер будет дуть слабый северный.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!