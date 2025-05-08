В Ревде из-за непогоды изменили программу празднования Дня Победы. Фото

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2024 Торжественное прохождение войск Пермского гарнизона и военной техники на Октябрьской площади. Пермь, построение, марш, площадь, день победы, 9 мая, октябрьская площадь, парад, праздник, строй, вооруженные силы россии, всрф
Из-за дождей изменили программу мероприятий в Ревде Фото:

В Ревде (Свердловская область) из-за непогоды изменили программу праздничных мероприятий, посвященных 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Концерт в парке Дворца культуры пройдет с 14 до 16 часов. Выступление пилотажной группы „Русь“ над акваторией Ревдинского пруда начнется в 17 часов», — пишет telegram-канал мэрии.

По данным Уральского гидрометцентра, 9 мая в регионе ожидаются сильные дожди и мокрый снег. Погода в этот день в регионе ожидается умеренно-прохладной: +10…12 градусов. Ветер будет дуть слабый северный.

Схема, на которой указано (синяя пунктирная линия), в каком радиусе будет хороший обзор во время полета группы «Русь»
Схема, на которой указано (синяя пунктирная линия), в каком радиусе будет хороший обзор во время полета группы «Русь»
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В Ревде (Свердловская область) из-за непогоды изменили программу праздничных мероприятий, посвященных 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «Концерт в парке Дворца культуры пройдет с 14 до 16 часов. Выступление пилотажной группы „Русь“ над акваторией Ревдинского пруда начнется в 17 часов», — пишет telegram-канал мэрии. По данным Уральского гидрометцентра, 9 мая в регионе ожидаются сильные дожди и мокрый снег. Погода в этот день в регионе ожидается умеренно-прохладной: +10…12 градусов. Ветер будет дуть слабый северный.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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