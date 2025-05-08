В центре Екатеринбурга открыли выставку военных агитационных плакатов

В Екатеринбурге на улице Вайнера открылась выставка «Окна ТАСС», где можно увидеть 40 агитационных плакатов, которые выпускались в годы Великой Отечественной войны. Организаторами стали группа «Синара», Уральский региональный информационный центр ТАСС и мэрия.
«Выдающийся архив изображений, который бережно хранит и систематизирует агентство, ежегодно дает нам новые идеи, иллюстрирующие жизнь страны в этот драматический период истории. В этом году коллеги обратились к графическим плакатам, само создание которых в годы войны тоже было трудовым подвигом — и это отличный материал, чтобы наш зритель проникся духом времени, почувствовал ту силу единения, самоотверженности и надежды, которую сохранили “Окна ТАСС”» — отметила заместитель гендиректора по корпоративным коммуникациям — пресс-секретарь группы «Синара» Наталья Левицкая.
По словам директора Уральского регионального информационного центра ТАСС Марии Картуз, в годы ВОВ было выпущено около 1500 плакатов с миллионными тиражами. В проекте приняли участие 125 художников и 83 литератора. Над плакатами в те годы работали известные карикатуристы, среди которых были Михаил Черемных, Борис Ефимов и Михаил Куприянов. Работа тогда шла в три смены, чтобы каждый день вручную выпускать по тысяче плакатов.
Авторы и художники плакатов сообщали людям о военных поражениях противника, продвижении Красной Армии и достижениях в тылу, высмеивали политических деятелей Германии, поднимали боевой дух советского народа в годы страшной войны. Плакаты наносили настолько серьезный психологический удар по врагу, что министр пропаганды фашистской Германии Йозеф Геббельс заочно приговорил к смертной казни всех авторов.
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