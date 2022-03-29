Глава ДНР: противник прикрывается женщинами и детьми

29 марта 2022 в 20:49 Размер текста - 17 +

Пушилин назвал бесчеловечной тактику украинских военных Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские националисты и бойцы ВСУ прикрываются женщинами и детьми. Поэтому российские военные и армия ДНР и ЛНР, хоть и продвигаются по графику, должны учитывать эту «бесчеловечную тактику» противника, заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Операция продвигается согласно плану и графику, но с учетом бесчеловечной тактики противника. Мы понимали с кем имели дело, но, что настолько их шаги будут абсолютно антигуманными, когда прикрываются женщинами и детьми… Наши подразделения это учитывают», — заявил он в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте ТАСС. Он отметил, что Мариуполь остается важным и знаковым для ДНР городом/, но сейчас основные усилия донбасской армии сосредоточены на других направлениях. «Уже определены основные участки, где будет сконцентрирована основная часть усилий. И это уже не только Мариуполь», — заметил Пушилин, почеркнув, что там сконцентрированы большие силы националистов. В связи с этим он отметил, что работа по денацификации Украины займет не один год. «Денацификация — это не только уничтожение преступников, но еще и законодательная, и образовательная работа. Это работа на законодательном уровне. [Наша задача —] сделать невозможным, чтобы это возродилось для следующих поколений», — сказал Пушилин. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ее основной целью российский лидер назвал защиту населения Донбасса от восьмилетнего геноцида со стороны киевского режима. Приоритетом российской армии является исключение жертв среди мирного населения. Объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов поражаются высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украинские националисты и бойцы ВСУ прикрываются женщинами и детьми. Поэтому российские военные и армия ДНР и ЛНР, хоть и продвигаются по графику, должны учитывать эту «бесчеловечную тактику» противника, заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Операция продвигается согласно плану и графику, но с учетом бесчеловечной тактики противника. Мы понимали с кем имели дело, но, что настолько их шаги будут абсолютно антигуманными, когда прикрываются женщинами и детьми… Наши подразделения это учитывают», — заявил он в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте ТАСС. Он отметил, что Мариуполь остается важным и знаковым для ДНР городом/, но сейчас основные усилия донбасской армии сосредоточены на других направлениях. «Уже определены основные участки, где будет сконцентрирована основная часть усилий. И это уже не только Мариуполь», — заметил Пушилин, почеркнув, что там сконцентрированы большие силы националистов. В связи с этим он отметил, что работа по денацификации Украины займет не один год. «Денацификация — это не только уничтожение преступников, но еще и законодательная, и образовательная работа. Это работа на законодательном уровне. [Наша задача —] сделать невозможным, чтобы это возродилось для следующих поколений», — сказал Пушилин. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ее основной целью российский лидер назвал защиту населения Донбасса от восьмилетнего геноцида со стороны киевского режима. Приоритетом российской армии является исключение жертв среди мирного населения. Объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов поражаются высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.