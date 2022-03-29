29 марта 2022
28 марта 2022

В пермском аэропорту закрылся Duty Free

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый терминал Пермского аэропорта Большое Савино. Пермь , аэропорт большое савино, аэропорт пермь
Магазин планируют открыть снова, когда восстановят авиасообщение Фото:

В пермском аэропорту закрылся магазин Duty Free. Причиной стала отмена международного сообщения.

«В международном аэропорту Пермь прекратил работу последний магазин беспошлинной торговли оператора Ural Duty Free», — сообщает «Вкурсе.ру» со ссылкой на гендиректора компании Рустема Шредера. Магазин проработал более трех лет.

Магазин закрылся еще в феврале, когда сильно сократилось количество клиентов, прибывающих с международных рейсов. Шредер заявил,что планирует начать работу торговой точки снова, но пока неизвестно, когда это получится. Если восстановят авиасообщение, то откроют и магазин. Однако полной уверенности, что бизнес может восстановиться, нет.

Ранее, из-за начавшейся спецоперации РФ на Украине, перелеты из РФ во многие другие страны были отменены. В частности закрыли небо европейские и североамериканские страны. В ответ на это РФ запретила полеты лайнеров из этих стран.

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В пермском аэропорту закрылся магазин Duty Free. Причиной стала отмена международного сообщения. «В международном аэропорту Пермь прекратил работу последний магазин беспошлинной торговли оператора Ural Duty Free», — сообщает «Вкурсе.ру» со ссылкой на гендиректора компании Рустема Шредера. Магазин проработал более трех лет. Магазин закрылся еще в феврале, когда сильно сократилось количество клиентов, прибывающих с международных рейсов. Шредер заявил,что планирует начать работу торговой точки снова, но пока неизвестно, когда это получится. Если восстановят авиасообщение, то откроют и магазин. Однако полной уверенности, что бизнес может восстановиться, нет. Ранее, из-за начавшейся спецоперации РФ на Украине, перелеты из РФ во многие другие страны были отменены. В частности закрыли небо европейские и североамериканские страны. В ответ на это РФ запретила полеты лайнеров из этих стран.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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