Росавиация: РФ закрыла воздушное пространство для четырех стран

27 февраля 2022 в 05:39 Размер текста - 17 +

РФ закрыла воздушное пространство для самолетов Латвии, Литвы, Словении и Эстонии Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Россия закрыла воздушное пространство для самолетов из Латвии, Литвы, Словении и Эстонии в ответ на запрет этих же стран совершать гражданские полеты на их территориях. Об этом сообщает Росавиация. «В связи с недружественными решениями авиационных властей Латвии, Литвы, Словении и Эстонии для авиаперевозчиков указанных государств и/или зарегистрированных в них вводятся ограничения на выполнение полетов в пункты на территории Российской Федерации, включая транзитные полеты через воздушное пространство Российской Федерации», — говорится в сообщении федерального агентства воздушного транспорта. Известно, что на настоящее время решение закрыть свое воздушное пространство для России приняли Великобритания, Болгария, Чехия, Польша, Румыния, Словения, Латвия, Литва и Эстония. Россия в ответ на это закрыла свое небо для Британии, Болгарии, Чехии, Польши и Румынии. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения специальной военной операции на Украине. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, в стране высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Лидер Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение. Он попросил ЕС принять Украину в Евросоюз. Политик сообщил, что «все страны Европы» согласовали отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия закрыла воздушное пространство для самолетов из Латвии, Литвы, Словении и Эстонии в ответ на запрет этих же стран совершать гражданские полеты на их территориях. Об этом сообщает Росавиация. «В связи с недружественными решениями авиационных властей Латвии, Литвы, Словении и Эстонии для авиаперевозчиков указанных государств и/или зарегистрированных в них вводятся ограничения на выполнение полетов в пункты на территории Российской Федерации, включая транзитные полеты через воздушное пространство Российской Федерации», — говорится в сообщении федерального агентства воздушного транспорта. Известно, что на настоящее время решение закрыть свое воздушное пространство для России приняли Великобритания, Болгария, Чехия, Польша, Румыния, Словения, Латвия, Литва и Эстония. Россия в ответ на это закрыла свое небо для Британии, Болгарии, Чехии, Польши и Румынии. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения специальной военной операции на Украине. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, в стране высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Лидер Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение. Он попросил ЕС принять Украину в Евросоюз. Политик сообщил, что «все страны Европы» согласовали отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT.