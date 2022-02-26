Росавиация: РФ закрыла воздушное пространство для четырех стран

Россия закрыла воздушное пространство для самолетов из Латвии, Литвы, Словении и Эстонии в ответ на запрет этих же стран совершать гражданские полеты на их территориях. Об этом сообщает Росавиация.
«В связи с недружественными решениями авиационных властей Латвии, Литвы, Словении и Эстонии для авиаперевозчиков указанных государств и/или зарегистрированных в них вводятся ограничения на выполнение полетов в пункты на территории Российской Федерации, включая транзитные полеты через воздушное пространство Российской Федерации», — говорится в сообщении федерального агентства воздушного транспорта.
Известно, что на настоящее время решение закрыть свое воздушное пространство для России приняли Великобритания, Болгария, Чехия, Польша, Румыния, Словения, Латвия, Литва и Эстония. Россия в ответ на это закрыла свое небо для Британии, Болгарии, Чехии, Польши и Румынии.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения специальной военной операции на Украине. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, в стране высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Лидер Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение. Он попросил ЕС принять Украину в Евросоюз. Политик сообщил, что «все страны Европы» согласовали отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT.
Россия закрыла воздушное пространство для самолетов из Латвии, Литвы, Словении и Эстонии в ответ на запрет этих же стран совершать гражданские полеты на их территориях. Об этом сообщает Росавиация. «В связи с недружественными решениями авиационных властей Латвии, Литвы, Словении и Эстонии для авиаперевозчиков указанных государств и/или зарегистрированных в них вводятся ограничения на выполнение полетов в пункты на территории Российской Федерации, включая транзитные полеты через воздушное пространство Российской Федерации», — говорится в сообщении федерального агентства воздушного транспорта. Известно, что на настоящее время решение закрыть свое воздушное пространство для России приняли Великобритания, Болгария, Чехия, Польша, Румыния, Словения, Латвия, Литва и Эстония. Россия в ответ на это закрыла свое небо для Британии, Болгарии, Чехии, Польши и Румынии. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения специальной военной операции на Украине. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, в стране высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Лидер Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение. Он попросил ЕС принять Украину в Евросоюз. Политик сообщил, что «все страны Европы» согласовали отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT.