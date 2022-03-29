В Перми завершилось проектирование второго Leroy Merlin

В Перми завершился этап проектирования второго гипермаркета Leroy Merlin. Перед отправкой на экспертизу проект объекта должен пройти еще внутреннее согласование.
«Инвестор строительства второго гипермаркета Leroy Merlin в Перми — ООО „Ива-Инвест“ — завершил проектирование объекта», — сообщает Business Class. Изменений планов по проекту инвестор пока не озвучивал.
Новый объект возведут в микрорайоне Ива. Планируется, что объект будет завершен к VI кварталу 2023 года. Ранее пермский филиал Leroy Merlin заявлял, что рассчитывает полностью перейти на товары отечественных производителей, из-за введенных западных санкций. В целом, после начала спецоперации на Украине из России начали уходить многие иностранные компании, закрывая здесь свои филиалы. Так свою деятельность в РФ недавно прекратила Ikea.
В Перми завершился этап проектирования второго гипермаркета Leroy Merlin. Перед отправкой на экспертизу проект объекта должен пройти еще внутреннее согласование. «Инвестор строительства второго гипермаркета Leroy Merlin в Перми — ООО „Ива-Инвест“ — завершил проектирование объекта», — сообщает Business Class. Изменений планов по проекту инвестор пока не озвучивал. Новый объект возведут в микрорайоне Ива. Планируется, что объект будет завершен к VI кварталу 2023 года. Ранее пермский филиал Leroy Merlin заявлял, что рассчитывает полностью перейти на товары отечественных производителей, из-за введенных западных санкций. В целом, после начала спецоперации на Украине из России начали уходить многие иностранные компании, закрывая здесь свои филиалы. Так свою деятельность в РФ недавно прекратила Ikea.