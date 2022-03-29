29 марта 2022

В Перми завершилось проектирование второго Leroy Merlin

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Очередь в магазин Леруа Мерлен. Тюмень, очередь
Планируется открытие гипермаркета в микрорайоне Ива Фото:
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В Перми завершился этап проектирования второго гипермаркета Leroy Merlin. Перед отправкой на экспертизу проект объекта должен пройти еще внутреннее согласование.

«Инвестор строительства второго гипермаркета Leroy Merlin в Перми — ООО „Ива-Инвест“ — завершил проектирование объекта», — сообщает Business Class. Изменений планов по проекту инвестор пока не озвучивал.

Новый объект возведут в микрорайоне Ива. Планируется, что объект будет завершен к VI кварталу 2023 года. Ранее пермский филиал Leroy Merlin заявлял, что рассчитывает полностью перейти на товары отечественных производителей, из-за введенных западных санкций. В целом, после начала спецоперации на Украине из России начали уходить многие иностранные компании, закрывая здесь свои филиалы. Так свою деятельность в РФ недавно прекратила Ikea.

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В Перми завершился этап проектирования второго гипермаркета Leroy Merlin. Перед отправкой на экспертизу проект объекта должен пройти еще внутреннее согласование. «Инвестор строительства второго гипермаркета Leroy Merlin в Перми — ООО „Ива-Инвест“ — завершил проектирование объекта», — сообщает Business Class. Изменений планов по проекту инвестор пока не озвучивал. Новый объект возведут в микрорайоне Ива. Планируется, что объект будет завершен к VI кварталу 2023 года. Ранее пермский филиал Leroy Merlin заявлял, что рассчитывает полностью перейти на товары отечественных производителей, из-за введенных западных санкций. В целом, после начала спецоперации на Украине из России начали уходить многие иностранные компании, закрывая здесь свои филиалы. Так свою деятельность в РФ недавно прекратила Ikea.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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