В Перми завершилось проектирование второго Leroy Merlin

Планируется открытие гипермаркета в микрорайоне Ива Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Перми завершился этап проектирования второго гипермаркета Leroy Merlin. Перед отправкой на экспертизу проект объекта должен пройти еще внутреннее согласование.

«Инвестор строительства второго гипермаркета Leroy Merlin в Перми — ООО „Ива-Инвест“ — завершил проектирование объекта», — сообщает Business Class. Изменений планов по проекту инвестор пока не озвучивал.

Новый объект возведут в микрорайоне Ива. Планируется, что объект будет завершен к VI кварталу 2023 года. Ранее пермский филиал Leroy Merlin заявлял, что рассчитывает полностью перейти на товары отечественных производителей, из-за введенных западных санкций. В целом, после начала спецоперации на Украине из России начали уходить многие иностранные компании, закрывая здесь свои филиалы. Так свою деятельность в РФ недавно прекратила Ikea.