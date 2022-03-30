30 марта 2022

На челябинской трассе образовалась пробка

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, снегопад, м5, неблагоприятные метеоусловия, дорога
Движение затруднено из-за погодных условий (фото из архива) Фото:

В горнозаводской зоне федеральной трассы М-5 «Урал» в Челябинской области 31 марта образовалась пробка. Как пишут водители в социальных сетях, из-за погодных условий большегрузы не могут подняться в гору и собирают за собой целый поток автомобилей.

«Трасса встала от Аши в сторону Сима. Пошли через Миньяр», — написала Susan P. в группе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». По словам других пользователей, также затруднено движение возле поселка Кропачево. Проехать нельзя из-за фур, которые скользят на оледеневшей дороге, отмечают водители.

URA.RU пыталось связаться с ГИБДД области. Там на звонок не ответили.

Ранее в управлении федеральных автомобильных дорог сообщили, что в горнозаводской зоне региона ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, а также образование наледи на дорогах. Водителей просят соблюдать безопасную дистанцию при движении и избегать резкого маневрирования.

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В горнозаводской зоне федеральной трассы М-5 «Урал» в Челябинской области 31 марта образовалась пробка. Как пишут водители в социальных сетях, из-за погодных условий большегрузы не могут подняться в гору и собирают за собой целый поток автомобилей. «Трасса встала от Аши в сторону Сима. Пошли через Миньяр», — написала Susan P. в группе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». По словам других пользователей, также затруднено движение возле поселка Кропачево. Проехать нельзя из-за фур, которые скользят на оледеневшей дороге, отмечают водители. URA.RU пыталось связаться с ГИБДД области. Там на звонок не ответили. Ранее в управлении федеральных автомобильных дорог сообщили, что в горнозаводской зоне региона ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, а также образование наледи на дорогах. Водителей просят соблюдать безопасную дистанцию при движении и избегать резкого маневрирования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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