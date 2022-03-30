На челябинской трассе образовалась пробка

Движение затруднено из-за погодных условий (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В горнозаводской зоне федеральной трассы М-5 «Урал» в Челябинской области 31 марта образовалась пробка. Как пишут водители в социальных сетях, из-за погодных условий большегрузы не могут подняться в гору и собирают за собой целый поток автомобилей.

«Трасса встала от Аши в сторону Сима. Пошли через Миньяр», — написала Susan P. в группе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». По словам других пользователей, также затруднено движение возле поселка Кропачево. Проехать нельзя из-за фур, которые скользят на оледеневшей дороге, отмечают водители.

URA.RU пыталось связаться с ГИБДД области. Там на звонок не ответили.

Ранее в управлении федеральных автомобильных дорог сообщили, что в горнозаводской зоне региона ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, а также образование наледи на дорогах. Водителей просят соблюдать безопасную дистанцию при движении и избегать резкого маневрирования.