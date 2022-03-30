В Челябинской области повторится снежный шторм

Третий день подряд в Челябинской области ожидаются дожди, снегопады и гололед Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сильные осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются в горнозаводской части Челябинской области 31 марта. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«Днем 31 марта в горных районах Челябинской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами сильная гололедица. Просим не создавать препятствия спецтехнике по уборке проезжей части и обработки противогололедными материалами», — говорится в экстренном обращении ведомства.

Также водителей просят быть особо внимательными, выдерживая оптимальную для непогоды дистанцию и скорость. В частности, избегать резкого маневрирования и, по возможности, не идти на обгон и опережение впереди идущего транспорта.

Непогода осложняет ситуацию на трассах Челябинской области уже несколько дней подряд. Аналогичное предупреждение звучало накануне, а днем ранее во время снежного шторма погибли на дорогах сразу три южноуральца. Среди них был сотрудник Пограничного управления ФСБ по Челябинской области.

Обновлено 10:25

В горнозаводской части области — Ашинском, Катав-Ивановском и Саткинском районах — начались снегопады и низовые метели, резко ограничившие видимость на трассах. Вечером эти погодные явления ожидаются в центральной и северной частях области, сообщили URA.RU в пресс-службе министерства дорожного хозяйства региона.