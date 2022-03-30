30 марта 2022

В Челябинской области повторится снежный шторм

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, снег, погода, автомобиль, остановка общественного транспорта, снегопад, климат, маршрутки, автотранспорт
Третий день подряд в Челябинской области ожидаются дожди, снегопады и гололед Фото:

Сильные осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются в горнозаводской части Челябинской области 31 марта. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«Днем 31 марта в горных районах Челябинской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами сильная гололедица. Просим не создавать препятствия спецтехнике по уборке проезжей части и обработки противогололедными материалами», — говорится в экстренном обращении ведомства.

Также водителей просят быть особо внимательными, выдерживая оптимальную для непогоды дистанцию и скорость. В частности, избегать резкого маневрирования и, по возможности, не идти на обгон и опережение впереди идущего транспорта.

Непогода осложняет ситуацию на трассах Челябинской области уже несколько дней подряд. Аналогичное предупреждение звучало накануне, а днем ранее во время снежного шторма погибли на дорогах сразу три южноуральца. Среди них был сотрудник Пограничного управления ФСБ по Челябинской области.

Обновлено 10:25

В горнозаводской части области — Ашинском, Катав-Ивановском и Саткинском районах — начались снегопады и низовые метели, резко ограничившие видимость на трассах. Вечером эти погодные явления ожидаются в центральной и северной частях области, сообщили URA.RU в пресс-службе министерства дорожного хозяйства региона.

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Сильные осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются в горнозаводской части Челябинской области 31 марта. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ Упрдор «Южный Урал». «Днем 31 марта в горных районах Челябинской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами сильная гололедица. Просим не создавать препятствия спецтехнике по уборке проезжей части и обработки противогололедными материалами», — говорится в экстренном обращении ведомства. Также водителей просят быть особо внимательными, выдерживая оптимальную для непогоды дистанцию и скорость. В частности, избегать резкого маневрирования и, по возможности, не идти на обгон и опережение впереди идущего транспорта. Непогода осложняет ситуацию на трассах Челябинской области уже несколько дней подряд. Аналогичное предупреждение звучало накануне, а днем ранее во время снежного шторма погибли на дорогах сразу три южноуральца. Среди них был сотрудник Пограничного управления ФСБ по Челябинской области. Обновлено 10:25 В горнозаводской части области — Ашинском, Катав-Ивановском и Саткинском районах — начались снегопады и низовые метели, резко ограничившие видимость на трассах. Вечером эти погодные явления ожидаются в центральной и северной частях области, сообщили URA.RU в пресс-службе министерства дорожного хозяйства региона.
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