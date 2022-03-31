Машину инвалида по ошибке увезли на штрафстоянку (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники ГИБДД принесли извинения жителю Челябинска, чей автомобиль по ошибке эвакуировали с места парковки для водителей инвалидов. Об этом URA.RU сообщили 1 апреля в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Проверка показала, что челябинец Василий Надеин имеет законное право парковаться в местах для водителей с ограниченными возможностями. Его пригласили в городское управление ГИБДД и автоинспекторы лично принесли мужчине извинения за эвакуацию автомобиля на спецстоянку», — отметили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В разговоре с командиром полка ДПС ГИБДД Челябинска Александром Гайде мужчина сообщил, что видит, что в городе проводится большая работа по освобождению парковочных мест для инвалидов от машин недобросовестных водителей. Челябинец также отметил, что автоинспекторы не имели корыстного умысла в эвакуации его автомобиля.

В начале недели начальник главного управления МВД по Челябинской области Михаил Скоков поручил подчиненным разобраться в ситуации. Руководитель регионального главка заявил, что нужно дать принципиальную оценку действиям сотрудников ГИБДД.

Инцидент на парковке в Челябинске произошел в октябре 2021 года. Машина водителя-инвалида была помещена на спецстоянку. В дальнейшем автовладелец предоставил документы, подтверждающие право парковаться в специально отведенных местах.

Командир полка ДПС ГИБДД Челябинска Александр Гайде пожал челябинцу руку пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

Василий Надеин заявил, что автоинспекция защищает права инвалидов пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области