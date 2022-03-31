31 марта 2022

В ГИБДД извинились перед челябинским автомобилистом-инвалидом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские картинки. Челябинск, эвакуатор
Машину инвалида по ошибке увезли на штрафстоянку (фото из архива) Фото:

Сотрудники ГИБДД принесли извинения жителю Челябинска, чей автомобиль по ошибке эвакуировали с места парковки для водителей инвалидов. Об этом URA.RU сообщили 1 апреля в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Проверка показала, что челябинец Василий Надеин имеет законное право парковаться в местах для водителей с ограниченными возможностями. Его пригласили в городское управление ГИБДД и автоинспекторы лично принесли мужчине извинения за эвакуацию автомобиля на спецстоянку», — отметили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В разговоре с командиром полка ДПС ГИБДД Челябинска Александром Гайде мужчина сообщил, что видит, что в городе проводится большая работа по освобождению парковочных мест для инвалидов от машин недобросовестных водителей. Челябинец также отметил, что автоинспекторы не имели корыстного умысла в эвакуации его автомобиля.

В начале недели начальник главного управления МВД по Челябинской области Михаил Скоков поручил подчиненным разобраться в ситуации. Руководитель регионального главка заявил, что нужно дать принципиальную оценку действиям сотрудников ГИБДД.

Инцидент на парковке в Челябинске произошел в октябре 2021 года. Машина водителя-инвалида была помещена на спецстоянку. В дальнейшем автовладелец предоставил документы, подтверждающие право парковаться в специально отведенных местах.

Командир полка ДПС ГИБДД Челябинска Александр Гайде пожал челябинцу руку
Василий Надеин заявил, что автоинспекция защищает права инвалидов

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Сотрудники ГИБДД принесли извинения жителю Челябинска, чей автомобиль по ошибке эвакуировали с места парковки для водителей инвалидов. Об этом URA.RU сообщили 1 апреля в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Проверка показала, что челябинец Василий Надеин имеет законное право парковаться в местах для водителей с ограниченными возможностями. Его пригласили в городское управление ГИБДД и автоинспекторы лично принесли мужчине извинения за эвакуацию автомобиля на спецстоянку», — отметили URA.RU в пресс-службе ведомства. В разговоре с командиром полка ДПС ГИБДД Челябинска Александром Гайде мужчина сообщил, что видит, что в городе проводится большая работа по освобождению парковочных мест для инвалидов от машин недобросовестных водителей. Челябинец также отметил, что автоинспекторы не имели корыстного умысла в эвакуации его автомобиля. В начале недели начальник главного управления МВД по Челябинской области Михаил Скоков поручил подчиненным разобраться в ситуации. Руководитель регионального главка заявил, что нужно дать принципиальную оценку действиям сотрудников ГИБДД. Инцидент на парковке в Челябинске произошел в октябре 2021 года. Машина водителя-инвалида была помещена на спецстоянку. В дальнейшем автовладелец предоставил документы, подтверждающие право парковаться в специально отведенных местах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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