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В Челябинской области запускают две дополнительные электрички

© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор на ЖД вокзале. Челябинск, электричка, электропоезд, пассажир, ржд, жд вокзал челябинск, пригородный поезд
Две дополнительные электрички будут курсировать с апреля по октябрь Фото:

В Челябинской области с 16 апреля начнут курсировать две дополнительных электрички на летний период. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Свердловской пригородной компании» (СПК).

«С 16 апреля по 16 октября назначаются дополнительные пригородные „летние“ поезда. Это № 6007/6008 сообщением Челябинск — Кисегач — Бишкиль и № 6901/6904 сообщением Челябинск — Верхний Уфалей», — уточнили в СПК.

Там добавили, что с 1 апреля по 31 октября в регионе вводятся 17 новых остановок, которые поезда и электрички проезжали в зимний период. В ряде поездов на лето будет увеличено количество вагонов. Летнее расписание на Южно-Уральской железной дороге начало действовать 1 апреля.

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В Челябинской области с 16 апреля начнут курсировать две дополнительных электрички на летний период. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Свердловской пригородной компании» (СПК). «С 16 апреля по 16 октября назначаются дополнительные пригородные „летние“ поезда. Это № 6007/6008 сообщением Челябинск — Кисегач — Бишкиль и № 6901/6904 сообщением Челябинск — Верхний Уфалей», — уточнили в СПК. Там добавили, что с 1 апреля по 31 октября в регионе вводятся 17 новых остановок, которые поезда и электрички проезжали в зимний период. В ряде поездов на лето будет увеличено количество вагонов. Летнее расписание на Южно-Уральской железной дороге начало действовать 1 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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