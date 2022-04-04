В финальный отбор «Атмофеста» прошли 10 проектов Фото: Размик Закарян © URA.RU

В рамках ландшафтного фестиваля «Атмофест» на площади 1905 года в Екатеринбурге разместят восемь садов. Всего в конкурсе участвуют 10 проектов. Финальный отбор проведет команда экспертов из Москвы совместно с администрацией Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Атмофеста».

«4 апреля завершился прием проектов на IV Евразийский ландшафтный фестиваль, который пройдет в августе на площади 1905 года. Окончательные 10 проектов предоставили только местные команды. Следующим шагом станет защита концепций садов, в итоге в финале останется только восемь участников. Финальный отбор проведет команда экспертов из Москвы совместно с Администрацией Екатеринбурга», — говорится в сообщении пресс-службы.

Фестиваль пройдет в августе 2022 года. Всего на обозрение горожан будет представлено восемь садов. Каждый из них займет 100 квадратных метров и будет обладать уникальной концепцией.

Ранее URA.RU писало, что мэр Екатеринбург Алексей Орлов подтвердил информацию о готовящемся «Атмофесте». По завершению фестиваля растения будут размещены рядом с детскими учреждениями, в том числе с больницами.