На главной площади Екатеринбурга представят восемь садов. Фото

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Сад Атмосфера. Екатеринбург, ландшафтный дизайн, атмосфера, фестиваль атмосфера, сад атмосфера
В финальный отбор «Атмофеста» прошли 10 проектов Фото:

В рамках ландшафтного фестиваля «Атмофест» на площади 1905 года в Екатеринбурге разместят восемь садов. Всего в конкурсе участвуют 10 проектов. Финальный отбор проведет команда экспертов из Москвы совместно с администрацией Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Атмофеста».

«4 апреля завершился прием проектов на IV Евразийский ландшафтный фестиваль, который пройдет в августе на площади 1905 года. Окончательные 10 проектов предоставили только местные команды. Следующим шагом станет защита концепций садов, в итоге в финале останется только восемь участников. Финальный отбор проведет команда экспертов из Москвы совместно с Администрацией Екатеринбурга», — говорится в сообщении пресс-службы.

Фестиваль пройдет в августе 2022 года. Всего на обозрение горожан будет представлено восемь садов. Каждый из них займет 100 квадратных метров и будет обладать уникальной концепцией.

Ранее URA.RU писало, что мэр Екатеринбург Алексей Орлов подтвердил информацию о готовящемся «Атмофесте». По завершению фестиваля растения будут размещены рядом с детскими учреждениями, в том числе с больницами.

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В рамках ландшафтного фестиваля «Атмофест» на площади 1905 года в Екатеринбурге разместят восемь садов. Всего в конкурсе участвуют 10 проектов. Финальный отбор проведет команда экспертов из Москвы совместно с администрацией Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Атмофеста». «4 апреля завершился прием проектов на IV Евразийский ландшафтный фестиваль, который пройдет в августе на площади 1905 года. Окончательные 10 проектов предоставили только местные команды. Следующим шагом станет защита концепций садов, в итоге в финале останется только восемь участников. Финальный отбор проведет команда экспертов из Москвы совместно с Администрацией Екатеринбурга», — говорится в сообщении пресс-службы. Фестиваль пройдет в августе 2022 года. Всего на обозрение горожан будет представлено восемь садов. Каждый из них займет 100 квадратных метров и будет обладать уникальной концепцией. Ранее URA.RU писало, что мэр Екатеринбург Алексей Орлов подтвердил информацию о готовящемся «Атмофесте». По завершению фестиваля растения будут размещены рядом с детскими учреждениями, в том числе с больницами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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