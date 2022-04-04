Губернатор ХМАО поддержала семью военного, погибшего на Украине

Житель Ханты-Мансийска, проходивший службу по контракту, погиб во время спецоперации на Украине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова выразила соболезнования родным погибшего во время спецоперации на Украине военного, Сергея Токарева. Об этом рассказали в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«Наталья Комарова выразила соболезнования семье жителя Ханты-Мансийска Сергея Токарева, погибшего в ходе спецоперации на территории Украины <…> Служил в 38-й отдельной гвардейской мотострелковой Витебской ордена Ленина, Краснознаменной, ордена Суворова бригаде. Погиб, исполняя воинский долг во время операции на территории Украины», — сказали в депсвязей.

В окружном департаменте добавили, что в Ханты-Мансийске у Токарева остались родители, сестра и брат. Они будут обеспечены всеми необходимыми мерами поддержки, предусмотренными для семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей. Токарев награжден орденом Мужества.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. По словам властей, цель российских военных — максимально сохранить жизнь не только мирным гражданам Украины, но и военнослужащим ВСУ. Однако украинская сторона, по заявлениям российского Минобороны, не только блокирует передвижение беженцев и граждан, желающих покинуть зону боевых действий, но также зачастую использует их в качестве живого щита.