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Губернатор ХМАО поддержала семью военного, погибшего на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, погибший, похороны, смерть, триколор, флаг россии, гроб, солдат
Житель Ханты-Мансийска, проходивший службу по контракту, погиб во время спецоперации на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Губернатор ХМАО Наталья Комарова выразила соболезнования родным погибшего во время спецоперации на Украине военного, Сергея Токарева. Об этом рассказали в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«Наталья Комарова выразила соболезнования семье жителя Ханты-Мансийска Сергея Токарева, погибшего в ходе спецоперации на территории Украины <…> Служил в 38-й отдельной гвардейской мотострелковой Витебской ордена Ленина, Краснознаменной, ордена Суворова бригаде. Погиб, исполняя воинский долг во время операции на территории Украины», — сказали в депсвязей.

В окружном департаменте добавили, что в Ханты-Мансийске у Токарева остались родители, сестра и брат. Они будут обеспечены всеми необходимыми мерами поддержки, предусмотренными для семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей. Токарев награжден орденом Мужества.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. По словам властей, цель российских военных — максимально сохранить жизнь не только мирным гражданам Украины, но и военнослужащим ВСУ. Однако украинская сторона, по заявлениям российского Минобороны, не только блокирует передвижение беженцев и граждан, желающих покинуть зону боевых действий, но также зачастую использует их в качестве живого щита.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова выразила соболезнования родным погибшего во время спецоперации на Украине военного, Сергея Токарева. Об этом рассказали в департаменте общественных и внешних связей ХМАО. «Наталья Комарова выразила соболезнования семье жителя Ханты-Мансийска Сергея Токарева, погибшего в ходе спецоперации на территории Украины <…> Служил в 38-й отдельной гвардейской мотострелковой Витебской ордена Ленина, Краснознаменной, ордена Суворова бригаде. Погиб, исполняя воинский долг во время операции на территории Украины», — сказали в депсвязей. В окружном департаменте добавили, что в Ханты-Мансийске у Токарева остались родители, сестра и брат. Они будут обеспечены всеми необходимыми мерами поддержки, предусмотренными для семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей. Токарев награжден орденом Мужества. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. По словам властей, цель российских военных — максимально сохранить жизнь не только мирным гражданам Украины, но и военнослужащим ВСУ. Однако украинская сторона, по заявлениям российского Минобороны, не только блокирует передвижение беженцев и граждан, желающих покинуть зону боевых действий, но также зачастую использует их в качестве живого щита.
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