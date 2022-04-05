Госдума приняла законопроект Путина о гражданстве

Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект «О гражданстве», упрощающий процедуру выдачи документов более чем 20 категориям лиц. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте Госдумы РФ.
«Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий Президента РФ по определению категорий лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение российского гражданства», — разъясняется на государственном портале. В Госдуме также сообщили, что сокращение требований коснется бывших граждан СССР и их детей, а также лиц, имеющих близких родственников на территории РФ. Помимо этого, новый подход к выдаче гражданства учитывает необходимость адаптации лица, претендующего на его приобретение, добавили на сайте.
Ранее соответствующее предложение о новом порядке предоставления гражданства было внесено в Госдуму президентом России Владимиром Путиным, сообщает RT. В пояснительной записке говорится, что законопроект направлен на последовательную реализацию Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019—2025 годы, передает Life. Согласно новому закону, ряд полномочий по приему в гражданство России будет передан Министерству внутренних дел и Министерству иностранных дел РФ.
Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект «О гражданстве», упрощающий процедуру выдачи документов более чем 20 категориям лиц. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте Госдумы РФ. «Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий Президента РФ по определению категорий лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение российского гражданства», — разъясняется на государственном портале. В Госдуме также сообщили, что сокращение требований коснется бывших граждан СССР и их детей, а также лиц, имеющих близких родственников на территории РФ. Помимо этого, новый подход к выдаче гражданства учитывает необходимость адаптации лица, претендующего на его приобретение, добавили на сайте. Ранее соответствующее предложение о новом порядке предоставления гражданства было внесено в Госдуму президентом России Владимиром Путиным, сообщает RT. В пояснительной записке говорится, что законопроект направлен на последовательную реализацию Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019—2025 годы, передает Life. Согласно новому закону, ряд полномочий по приему в гражданство России будет передан Министерству внутренних дел и Министерству иностранных дел РФ.