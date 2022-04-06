Ведущему главврачу Екатеринбурга готовят повышение в Москве

Руководителю Екатеринбургского перинатального центра предложили новую работу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Главврач Екатеринбургского клинического перинатального центра (ЕКПЦ) Сергей Мартиросян получил предложение о работе в Москве. Как сообщил источник URA.RU, близкий к свердловскому минздраву, специалиста с 23-летним стажем пригласили возглавить перинатальный центр в столичной ГКБ №67 — крупнейший в России. По неофициальным данным, медик уже дал согласие.

«Мартиросяну звонили из Москвы, из окружения [мэра столицы Сергея] Собянина, и предложили возглавить новый перинатальный центр. Он согласился и уже объявил руководящему составу ЕКПЦ, что уезжает. Сотрудники в шоке», — пересказал собеседник агентства.

Ожидается, что вслед за Мартиросяном в московский перинатальный центр перейдут некоторые руководители и специалисты из ЕКПЦ. По словам источника, свердловский министр здравоохранения Андрей Карлов уже поставлен в известность. В пресс-службе областного минздрава заявили URA.RU, что не в курсе ситуации с Мартиросяном.

Мартиросян возглавил Екатеринбургский перинатальный центр в 2010 году. За несколько лет ЕКПЦ стал одним из ведущих профильных учреждений в России. Потенциальное будущее место работы Мартиросяна — центр при московской ГКБ №67 — откроется в ближайшее время. Комплекс сможет принимать до 13 тысяч родов в год и станет крупнейшим в стране.