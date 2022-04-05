05 апреля 2022

Власти ХМАО сняли часть ковидных ограничений для детей

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Реконструкция ТЮЗа.Екатеринбург, экскурсия, детский лагерь, толпа
Власти ХМАО отменили ограничение на количество детей в детских лагерях Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Власти ХМАО отменили коронавирусное ограничение на количество детей в детских лагерях, а также позволили им покидать пределы организации. Об этом рассказала первый заместитель директора департамента образования и науки ХМАО Снежана Возняк.

«Проектом внесены изменения в части увеличения наполняемости отрядов, но не более проектной вместимости <…>. И снят запрет на выход детей и персонала за пределы организаций в период смены», — сказала Возняк во время заседания оперативного штаба Югры.

Она добавила, что вместе с этим был разрешен заезд и выезд детей в течение дня, а не одномоментно, как было ранее. Обследование на СOVID-19 перед началом смены стало необходимо только для персонала организаций с круглосуточным пребыванием детей.

Ранее URA.RU писало, что в марте в ХМАО отменили большую часть коронавирусных ограничений, отменив, в том числе, QR-коды и запрет на работу кальянных и детских игровых комнат. Часть отмененных запретов действовали практически с начала пандемии.

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Власти ХМАО отменили коронавирусное ограничение на количество детей в детских лагерях, а также позволили им покидать пределы организации. Об этом рассказала первый заместитель директора департамента образования и науки ХМАО Снежана Возняк. «Проектом внесены изменения в части увеличения наполняемости отрядов, но не более проектной вместимости <…>. И снят запрет на выход детей и персонала за пределы организаций в период смены», — сказала Возняк во время заседания оперативного штаба Югры. Она добавила, что вместе с этим был разрешен заезд и выезд детей в течение дня, а не одномоментно, как было ранее. Обследование на СOVID-19 перед началом смены стало необходимо только для персонала организаций с круглосуточным пребыванием детей. Ранее URA.RU писало, что в марте в ХМАО отменили большую часть коронавирусных ограничений, отменив, в том числе, QR-коды и запрет на работу кальянных и детских игровых комнат. Часть отмененных запретов действовали практически с начала пандемии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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