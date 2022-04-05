Власти ХМАО сняли часть ковидных ограничений для детей

Власти ХМАО отменили ограничение на количество детей в детских лагерях Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти ХМАО отменили коронавирусное ограничение на количество детей в детских лагерях, а также позволили им покидать пределы организации. Об этом рассказала первый заместитель директора департамента образования и науки ХМАО Снежана Возняк.

«Проектом внесены изменения в части увеличения наполняемости отрядов, но не более проектной вместимости <…>. И снят запрет на выход детей и персонала за пределы организаций в период смены», — сказала Возняк во время заседания оперативного штаба Югры.

Она добавила, что вместе с этим был разрешен заезд и выезд детей в течение дня, а не одномоментно, как было ранее. Обследование на СOVID-19 перед началом смены стало необходимо только для персонала организаций с круглосуточным пребыванием детей.

Ранее URA.RU писало, что в марте в ХМАО отменили большую часть коронавирусных ограничений, отменив, в том числе, QR-коды и запрет на работу кальянных и детских игровых комнат. Часть отмененных запретов действовали практически с начала пандемии.