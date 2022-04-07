В ХМАО резко выросли цены на семена и удобрения для растений

08 апреля 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Среднее повышение цен на семена и удобрения варьируется от 30 до 60% Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России В ХМАО из-за европейских санкций резко выросли цены на семена, грунт для растений и удобрения иностранного производства, также некоторые отечественные производители начали повышать цены искусственно. Об этом URA.RU рассказала руководитель частного подворья из Пыть-Яха Людмила Завадская. «С февраля существенно выросли цены на семена, на какие-то в два раза, все они импортные. Также повысилась стоимость грунта, в среднем повышение цен варьируется от 30 до 60%», — говорит Завадская. По словам Завадской, на цену существенно влияют транспортные расходы, во многих случаях также предприниматели спекулируют на ценах. «Я была просто в шоке от стоимости некоторых позиций грунта. Раньше мы покупали наш отечественный за 1200, к примеру, а сейчас стоимость уже в районе 4000 рублей. У многих российских производителей, конечно, технологии или компоненты зарубежные, поэтому они также повышают цены для капитализации оборудования, но это не все компании», — добавила руководитель подворья. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО взлетели цены на автопокрышки и диски. С вводом западных санкций стоимость увеличивалась практически ежедневно то 10%, то на 5%, больше всего подорожала продукция французской фирмы Michelin. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В ХМАО из-за европейских санкций резко выросли цены на семена, грунт для растений и удобрения иностранного производства, также некоторые отечественные производители начали повышать цены искусственно. Об этом URA.RU рассказала руководитель частного подворья из Пыть-Яха Людмила Завадская. «С февраля существенно выросли цены на семена, на какие-то в два раза, все они импортные. Также повысилась стоимость грунта, в среднем повышение цен варьируется от 30 до 60%», — говорит Завадская. По словам Завадской, на цену существенно влияют транспортные расходы, во многих случаях также предприниматели спекулируют на ценах. «Я была просто в шоке от стоимости некоторых позиций грунта. Раньше мы покупали наш отечественный за 1200, к примеру, а сейчас стоимость уже в районе 4000 рублей. У многих российских производителей, конечно, технологии или компоненты зарубежные, поэтому они также повышают цены для капитализации оборудования, но это не все компании», — добавила руководитель подворья. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО взлетели цены на автопокрышки и диски. С вводом западных санкций стоимость увеличивалась практически ежедневно то 10%, то на 5%, больше всего подорожала продукция французской фирмы Michelin. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».