06 апреля 2022

Пермским прокурорам дали «санкционные» установки из Москвы

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Заседание коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по итогам работы в первом полугодии 2019 г. Москва, прокурор, погоны
Замгенпрокурора РФ встретился с пермскими подчиненными Фото:
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Заместитель Генерального прокурора РФ Николай Шишкин на совещании в прокуратуре Пермского края дал подчиненным ряд поручений. По его словам, необходимо усилить надзор за ростом цен и соблюдением трудовых прав граждан.

«Заместителем Генерального прокурора отмечена необходимость усиления прокурорского надзора в современных социально-экономических условиях. Особого внимания требуют вопросы соблюдения социальных и трудовых прав граждан, социально незащищенных слоев населения, пресечение злоупотреблений в жилищно-коммунальном секторе, надзор в области регулирования цен на лекарства, продукты и товары первой необходимости, а также защита прав субъектов предпринимательской деятельности», — сообщается на сайте управления Генпрокуратуры РФ по Приволжскому федеральному округу.

Проблемы обеспечения занятости, своевременной выплаты зарплат, предотвращения давления на бизнес и роста цен Шишкин также обсудил с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Эти вопросы остро встали после введения против России западных санкций. Они стали реакцией на спецоперацию РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что действия западных стран «имеют все признаки агрессии», потому что европейские лидеры прямо заявили, что ограничения направлены на ухудшение жизни всех граждан РФ.

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Заместитель Генерального прокурора РФ Николай Шишкин на совещании в прокуратуре Пермского края дал подчиненным ряд поручений. По его словам, необходимо усилить надзор за ростом цен и соблюдением трудовых прав граждан. «Заместителем Генерального прокурора отмечена необходимость усиления прокурорского надзора в современных социально-экономических условиях. Особого внимания требуют вопросы соблюдения социальных и трудовых прав граждан, социально незащищенных слоев населения, пресечение злоупотреблений в жилищно-коммунальном секторе, надзор в области регулирования цен на лекарства, продукты и товары первой необходимости, а также защита прав субъектов предпринимательской деятельности», — сообщается на сайте управления Генпрокуратуры РФ по Приволжскому федеральному округу. Проблемы обеспечения занятости, своевременной выплаты зарплат, предотвращения давления на бизнес и роста цен Шишкин также обсудил с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Эти вопросы остро встали после введения против России западных санкций. Они стали реакцией на спецоперацию РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что действия западных стран «имеют все признаки агрессии», потому что европейские лидеры прямо заявили, что ограничения направлены на ухудшение жизни всех граждан РФ.
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