Пермским прокурорам дали «санкционные» установки из Москвы

Заместитель Генерального прокурора РФ Николай Шишкин на совещании в прокуратуре Пермского края дал подчиненным ряд поручений. По его словам, необходимо усилить надзор за ростом цен и соблюдением трудовых прав граждан.
«Заместителем Генерального прокурора отмечена необходимость усиления прокурорского надзора в современных социально-экономических условиях. Особого внимания требуют вопросы соблюдения социальных и трудовых прав граждан, социально незащищенных слоев населения, пресечение злоупотреблений в жилищно-коммунальном секторе, надзор в области регулирования цен на лекарства, продукты и товары первой необходимости, а также защита прав субъектов предпринимательской деятельности», — сообщается на сайте управления Генпрокуратуры РФ по Приволжскому федеральному округу.
Проблемы обеспечения занятости, своевременной выплаты зарплат, предотвращения давления на бизнес и роста цен Шишкин также обсудил с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Эти вопросы остро встали после введения против России западных санкций. Они стали реакцией на спецоперацию РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что действия западных стран «имеют все признаки агрессии», потому что европейские лидеры прямо заявили, что ограничения направлены на ухудшение жизни всех граждан РФ.
Заместитель Генерального прокурора РФ Николай Шишкин на совещании в прокуратуре Пермского края дал подчиненным ряд поручений. По его словам, необходимо усилить надзор за ростом цен и соблюдением трудовых прав граждан. «Заместителем Генерального прокурора отмечена необходимость усиления прокурорского надзора в современных социально-экономических условиях. Особого внимания требуют вопросы соблюдения социальных и трудовых прав граждан, социально незащищенных слоев населения, пресечение злоупотреблений в жилищно-коммунальном секторе, надзор в области регулирования цен на лекарства, продукты и товары первой необходимости, а также защита прав субъектов предпринимательской деятельности», — сообщается на сайте управления Генпрокуратуры РФ по Приволжскому федеральному округу. Проблемы обеспечения занятости, своевременной выплаты зарплат, предотвращения давления на бизнес и роста цен Шишкин также обсудил с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Эти вопросы остро встали после введения против России западных санкций. Они стали реакцией на спецоперацию РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что действия западных стран «имеют все признаки агрессии», потому что европейские лидеры прямо заявили, что ограничения направлены на ухудшение жизни всех граждан РФ.