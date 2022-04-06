Пермским прокурорам дали «санкционные» установки из Москвы

Замгенпрокурора РФ встретился с пермскими подчиненными Фото: Софья Сандурская © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Заместитель Генерального прокурора РФ Николай Шишкин на совещании в прокуратуре Пермского края дал подчиненным ряд поручений. По его словам, необходимо усилить надзор за ростом цен и соблюдением трудовых прав граждан.

«Заместителем Генерального прокурора отмечена необходимость усиления прокурорского надзора в современных социально-экономических условиях. Особого внимания требуют вопросы соблюдения социальных и трудовых прав граждан, социально незащищенных слоев населения, пресечение злоупотреблений в жилищно-коммунальном секторе, надзор в области регулирования цен на лекарства, продукты и товары первой необходимости, а также защита прав субъектов предпринимательской деятельности», — сообщается на сайте управления Генпрокуратуры РФ по Приволжскому федеральному округу.

Проблемы обеспечения занятости, своевременной выплаты зарплат, предотвращения давления на бизнес и роста цен Шишкин также обсудил с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Эти вопросы остро встали после введения против России западных санкций. Они стали реакцией на спецоперацию РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что действия западных стран «имеют все признаки агрессии», потому что европейские лидеры прямо заявили, что ограничения направлены на ухудшение жизни всех граждан РФ.