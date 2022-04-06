06 апреля 2022

Пермяков приглашают в сборный пункт военкомата

© Служба новостей «URA.RU»
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Военкомат Мотовилихинского района. Пермь, военкомат
Записаться можно через общественные центры и ТОСы Фото:

Депутат Пермской городской думы Максим Спиридонов пригласил пермяков в военный комиссариат Пермского края. Но не всех, а только жителей своего округа. Об этом он сообщил в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».

«Для жителей правобережья Дзержинского района начались экскурсии в музей сборного пункта военного комиссариата Пермского края. Здесь можно увидеть военную технику советских времен и современности, экипировку солдат, узнать о том, как проходит призыв», — написал депутат.

Максим Спиридонов выложил и первые фотографии с экскурсии. На них взрослые с маленькими детьми на фоне военной техники слушают обещанный рассказ про призыв. Депутат в посте указал, что записываться на экскурсии можно через Общественные центры и ТОСы.

Ранее URA.RU сообщало, что весенний призыв пермяков пройдет по плану. Дополнительной мобилизации в регионе не планируется. Но, при этом чуть позже в пермских автобусах начали приглашать на военную службу.

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Депутат Пермской городской думы Максим Спиридонов пригласил пермяков в военный комиссариат Пермского края. Но не всех, а только жителей своего округа. Об этом он сообщил в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте». «Для жителей правобережья Дзержинского района начались экскурсии в музей сборного пункта военного комиссариата Пермского края. Здесь можно увидеть военную технику советских времен и современности, экипировку солдат, узнать о том, как проходит призыв», — написал депутат. Максим Спиридонов выложил и первые фотографии с экскурсии. На них взрослые с маленькими детьми на фоне военной техники слушают обещанный рассказ про призыв. Депутат в посте указал, что записываться на экскурсии можно через Общественные центры и ТОСы. Ранее URA.RU сообщало, что весенний призыв пермяков пройдет по плану. Дополнительной мобилизации в регионе не планируется. Но, при этом чуть позже в пермских автобусах начали приглашать на военную службу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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