Пермяков приглашают в сборный пункт военкомата

Записаться можно через общественные центры и ТОСы Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Депутат Пермской городской думы Максим Спиридонов пригласил пермяков в военный комиссариат Пермского края. Но не всех, а только жителей своего округа. Об этом он сообщил в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».

«Для жителей правобережья Дзержинского района начались экскурсии в музей сборного пункта военного комиссариата Пермского края. Здесь можно увидеть военную технику советских времен и современности, экипировку солдат, узнать о том, как проходит призыв», — написал депутат.

Максим Спиридонов выложил и первые фотографии с экскурсии. На них взрослые с маленькими детьми на фоне военной техники слушают обещанный рассказ про призыв. Депутат в посте указал, что записываться на экскурсии можно через Общественные центры и ТОСы.

Ранее URA.RU сообщало, что весенний призыв пермяков пройдет по плану. Дополнительной мобилизации в регионе не планируется. Но, при этом чуть позже в пермских автобусах начали приглашать на военную службу.