Подозреваемых в крупном обнале свердловчан отправили домой

Среди обвиняемых — бенефициар, директор и главбух «Магната» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Трех обвиняемых по делу о незаконной банковской деятельности, связанных с «ЮФК Магнат» отправили под домашний арест. Об этом рассказали в пресс-службе Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.

«Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил под домашний арест бенефициара „Магната“ Сергея Картуза, директора ЮФК „Магнат“ Алексея Мугуева и бухгалтера Ларисы Зиновьевой по делу о незаконной банковской деятельности», — сообщили в пресс-службе суда. Информацию передает «Коммерсантъ-Урал».

Как сообщали ранее URA.RU осведомленные источники, фигурантами этого дела являются в сумме восемь человек. Среди них — несколько адвокатов и коммерсанты, предположительно, причастные к обналу. Обыск в адвокатском бюро «Магнат» сотрудники ФСБ начали 8 апреля 2021 года. Тогда инсайдеры сообщали агентству, что у фирмы нашли подконтрольные предприятия, директора которых помогали предпринимателям выводить средства из-под налогообложения. Обыск проводился в рамках расследования дела о незаконной банковской деятельности. Спустя год, 5 апреля 2022 года, свердловские федералы задержали в Екатеринбурге четырех человек, подозреваемых в обналичивании средств.