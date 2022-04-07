Свердловский «король батутов» выиграл суд у мэрии Екатеринбурга

Суд назначил мэрии возместить Максиму Пыцко расходы и отклонил апелляцию Фото: Размик Закарян © URA.RU

«Король батутов» Максим Пыцко выиграл у администрации Екатеринбурга суд по делу о неосновательном обогащении на занятой им территории на Уралмаше, за ТЦ «Стрелка». Информация стала известна из решения суда, опубликованного на сайте картотеки судебных дел.

«Апелляционную жалобу администрации города Екатеринбурга оставить без удовлетворения», — говорится в постановлении в документе по делу. Кроме того суд обязал истца, то есть горадминистрацию, возместить в пользу компании Пыцко «Вимакс» затраты на судебные расходы в сумме 3 тысячи рублей.

Уточняется, что жалоба со стороны горадминистрации была направлена в целях удовлетворения иска по выплате Максимом Пыцко 7,2 миллиона рублей, полученных в виде неосновательного обогащения, в пользу мэрии. В предыдущей инстанции суд постановил Пыцко выплатить городу 1,283 миллиона рублей неосновательного обогащения и 48,8 тысячи рублей в виде процентов за пользование чужими средствами. В настоящий момент проходит еще несколько исков по взысканию с «батутного короля» средств, в одном из них сумма превышает 11 миллионов рублей.

Скандалы с размещением батутов в Екатеринбурге разгорелись в середине лета 2021 года. К ситуации лично подключился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, которого возмутил вид батута у «Ельцин Центра». Глава региона выразил мнение, что надувные аттракционы портят эстетичный вид города.