На Сортировке в Екатеринбурге сбили пешехода. Собралась толпа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожарные учения в Культурно-выставочном центре. Курган , дтп, авария, гибдд, дпс, чс, скорая
Авария произошла в районе Старой Сортировки (фото из архива) Фото:

На улице Пехотинцев, 7 в Екатеринбурге произошло серьезное ДТП. Водитель ВАЗ-2111, который, по неподтвержденным данным, был пьян, сбил пешехода. В пресс-службе городского ОГИБДД URA.RU сказали, что пока не обладают деталями происшествия.

«Произошел наезд на пешехода. Сотрудники выехали на место», — поделились в ведомстве.

На фото, опубликованных в одном из местных telegram-каналов, видно, что на место прибыли скорая и Росгвардия. Вокруг столпились два десятка человек.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На улице Пехотинцев, 7 в Екатеринбурге произошло серьезное ДТП. Водитель ВАЗ-2111, который, по неподтвержденным данным, был пьян, сбил пешехода. В пресс-службе городского ОГИБДД URA.RU сказали, что пока не обладают деталями происшествия. «Произошел наезд на пешехода. Сотрудники выехали на место», — поделились в ведомстве. На фото, опубликованных в одном из местных telegram-каналов, видно, что на место прибыли скорая и Росгвардия. Вокруг столпились два десятка человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...