Авария произошла в районе Старой Сортировки (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На улице Пехотинцев, 7 в Екатеринбурге произошло серьезное ДТП. Водитель ВАЗ-2111, который, по неподтвержденным данным, был пьян, сбил пешехода. В пресс-службе городского ОГИБДД URA.RU сказали, что пока не обладают деталями происшествия.

«Произошел наезд на пешехода. Сотрудники выехали на место», — поделились в ведомстве.

На фото, опубликованных в одном из местных telegram-каналов, видно, что на место прибыли скорая и Росгвардия. Вокруг столпились два десятка человек.