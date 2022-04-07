В Тюмень вернулись предприниматели из 90-х

В Тюмени могут появиться стихийные рынки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

На фоне ухода с российского рынка крупных компаний по продаже вещей в Тюмени снова появились предприниматели — «челноки», которые закупают товар за границей и доставляют его в РФ. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Ранее некоторые крупные зарубежные вещевые ритейлеры приостановили бизнес в России.

«В текущих условиях многим предпринимателям, чей бизнес был завязан на поставках товара из стран, которые ввели санкции против России, пришлось переквалифицироваться и вернуться к практике 90-х годов: в Тюмени снова начали появляться „челноки“, которые сами закупают товар в других странах и самостоятельно его доставляют. Некоторые, например, закупают вещи в Благовещенске, на границе с Китаем, и потом уже везут сюда», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что в обозримом будущем в Тюмени из-за активности челноков снова могут появиться стихийные рынки. «Неизвестно, в каком количестве предприниматели будут везти вещи. Товар надо где-то продавать. А аренда площадей в бизнес-центрах — удовольствие не из дешевых», — отметил собеседник URA.RU.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. Решению о ее проведении предшествовала восьмилетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик. В ответ на это США и страны ЕС ввели против Российской Федерации санкции беспрецедентного масштаба. Западные лидеры заявили, что хотят с их помощью нанести максимальный урон экономическому, социальному и гуманитарному секторам РФ. Президент России Владимир Путин сравнил подобные шаги с агрессией.

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