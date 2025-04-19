19 апреля 2025

В Тюменской области 17-летний подросток на мотоцикле погиб в ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Подросток взял покататься мотоцикл у знакомого
Подросток взял покататься мотоцикл у знакомого Фото:

В селе Большое Сорокино (Тюменская область) днем 20 апреля 17-летний юноша на мотоцикле погиб в ДТП. По данным Госавтоинспекции региона, подросток не справился с управлением и перевернулся на обочину.

«Мотоцикл „Урал“ опрокинулся на лесной дороге в 850-ти метрах от автодороги село Большое Сорокино — деревня Лыкошино. В результате ДТП 17-летний водитель погиб на месте происшествия», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что молодой человек не имел водительского удостоверения, а мотоцикл взял покататься у знакомого. Его мама не знала о намерениях сына. Погибшего юношу заметил селянин и сообщил о ДТП в полицию. На месте происшествия также работает прокуратура региона.

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В селе Большое Сорокино (Тюменская область) днем 20 апреля 17-летний юноша на мотоцикле погиб в ДТП. По данным Госавтоинспекции региона, подросток не справился с управлением и перевернулся на обочину. «Мотоцикл „Урал“ опрокинулся на лесной дороге в 850-ти метрах от автодороги село Большое Сорокино — деревня Лыкошино. В результате ДТП 17-летний водитель погиб на месте происшествия», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что молодой человек не имел водительского удостоверения, а мотоцикл взял покататься у знакомого. Его мама не знала о намерениях сына. Погибшего юношу заметил селянин и сообщил о ДТП в полицию. На месте происшествия также работает прокуратура региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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