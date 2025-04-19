В селе Большое Сорокино (Тюменская область) днем 20 апреля 17-летний юноша на мотоцикле погиб в ДТП. По данным Госавтоинспекции региона, подросток не справился с управлением и перевернулся на обочину.
«Мотоцикл „Урал“ опрокинулся на лесной дороге в 850-ти метрах от автодороги село Большое Сорокино — деревня Лыкошино. В результате ДТП 17-летний водитель погиб на месте происшествия», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что молодой человек не имел водительского удостоверения, а мотоцикл взял покататься у знакомого. Его мама не знала о намерениях сына. Погибшего юношу заметил селянин и сообщил о ДТП в полицию. На месте происшествия также работает прокуратура региона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!