В Свердловской области открыли новый виадук. «Это железнодорожный шедевр»

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Виадук поражает красотой Фото:

В Свердловской области 8 апреля открылось движение по новому железнодорожному виадуку, который увеличит скорость и безопасность движения грузовых и пассажирских составов по участку Транссиба. Об этом URA.RU сообщили в Департаменте информационной политики региона (ДИП).

«Новый виадук расположен параллельно железнодорожному мосту 1918 года постройки на перегоне Пудлинговый — Черная речка. Его введение в эксплуатацию решает задачи по повышению пропускной способности железнодорожной инфраструктуры, увеличению скорости движения поездов до 90 километров в час и веса грузовых составов на направлении между центральными районами России, Сибирью и Дальним Востоком», — пояснили в ДИПе.

Длина виадука составляет 1,3 километра, высота опор — 30 метров. Пролетные строения изготовлены из инновационной атмосферостойкой стали с учетом экологических требований. Переключение со старого виадука на новый произошло прямо во время торжественной церемонии. Теперь по новому сооружению в московском направлении двинутся составы с углем из Кузбасса и нефтью из Югры.

«Это не просто современный инфраструктурный объект, а показатель работы инженеров, проектировщиков, строителей, ученых, конструкторов. Хочу выразить слова благодарности и признательности всем, кто построил этот железнодорожный шедевр», — сказал генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, который присутствовал на мероприятии по видеосвязи.

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В Свердловской области 8 апреля открылось движение по новому железнодорожному виадуку, который увеличит скорость и безопасность движения грузовых и пассажирских составов по участку Транссиба. Об этом URA.RU сообщили в Департаменте информационной политики региона (ДИП). «Новый виадук расположен параллельно железнодорожному мосту 1918 года постройки на перегоне Пудлинговый — Черная речка. Его введение в эксплуатацию решает задачи по повышению пропускной способности железнодорожной инфраструктуры, увеличению скорости движения поездов до 90 километров в час и веса грузовых составов на направлении между центральными районами России, Сибирью и Дальним Востоком», — пояснили в ДИПе. Длина виадука составляет 1,3 километра, высота опор — 30 метров. Пролетные строения изготовлены из инновационной атмосферостойкой стали с учетом экологических требований. Переключение со старого виадука на новый произошло прямо во время торжественной церемонии. Теперь по новому сооружению в московском направлении двинутся составы с углем из Кузбасса и нефтью из Югры. «Это не просто современный инфраструктурный объект, а показатель работы инженеров, проектировщиков, строителей, ученых, конструкторов. Хочу выразить слова благодарности и признательности всем, кто построил этот железнодорожный шедевр», — сказал генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, который присутствовал на мероприятии по видеосвязи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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