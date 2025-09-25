Звезды «нулевых» закатят вечеринку на день рождение бара в Екатеринбурге

Победители «Фабрики звезд» группа «Корни» выступит в Екатеринбурге 25 октября. Группа исполнит свои самые известные песни на сцене бара «Молодость». Объявление о концерте появилось в telegram-канале заведения.
«25 октября в баре Молодость — концерт группы Корни! Легенды нулевых, победители „Фабрики звезд“, чьи песни стали гимнами целого поколения», — заявили представители бара.
В 2024 году группа выступала на дне рождения ТРЦ Veer Mall, которое проходило летом. «Корни», «Плакала береза», «С днем рождения, Вика», а также другие хиты прозвучали со сцены.
