В Госдуме поставили ультиматум Шольцу из-за порчи памятника ВОВ

11 апреля 2022 в 16:15 Размер текста - 17 +

В Берлине в Трептов-парке осквернили мемориал советским воинам-освободителям (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Канцлер Германии Олаф Шольц должен организовать реставрацию мемориала в берлинском Трептов-парке, который подвергся вандализму. Соответствующее заявление сделал член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Олег Матвейчев. В противном случае Германию можно признать нацистской. «Для вас и для всей Германии дело чести — не только привести в порядок мемориал в Трептов-парке, но и оградить его от вандализма многочисленных украинских беженцев, среди которых огромное количество нацистов. Ваш долг — найти преступников, которые это совершили. Они должны быть осуждены, а судебный процесс над ними должен быть громким и широко освещаться в СМИ», — заявил Матвейчев в письме на имя Шольца, копия которого есть в распоряжении URA.RU. Политик также отметил, что если полиция не займется данным преступлением, то это докажет солидарность Германии с нацистами на Украине. «Сокрытие преступников ясно покажет всему миру, что нынешняя власть в Германии не просто покровительствует нацистам, но и является нацистской», — подытожил он. В четверг, 7 апреля, вандалы осквернили мемориал советским воинам-освободителям в Трептов-парке в Берлине. Его облили красной краской и исписали антироссийскими лозунгами, передает «Царьград». Посольство России в Берлине направило ноту в МИД Германии после данного преступления. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Президент России Владимир Путин заявлял, что основной целью операции является защита жителей и территорий Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Канцлер Германии Олаф Шольц должен организовать реставрацию мемориала в берлинском Трептов-парке, который подвергся вандализму. Соответствующее заявление сделал член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Олег Матвейчев. В противном случае Германию можно признать нацистской. «Для вас и для всей Германии дело чести — не только привести в порядок мемориал в Трептов-парке, но и оградить его от вандализма многочисленных украинских беженцев, среди которых огромное количество нацистов. Ваш долг — найти преступников, которые это совершили. Они должны быть осуждены, а судебный процесс над ними должен быть громким и широко освещаться в СМИ», — заявил Матвейчев в письме на имя Шольца, копия которого есть в распоряжении URA.RU. Политик также отметил, что если полиция не займется данным преступлением, то это докажет солидарность Германии с нацистами на Украине. «Сокрытие преступников ясно покажет всему миру, что нынешняя власть в Германии не просто покровительствует нацистам, но и является нацистской», — подытожил он. В четверг, 7 апреля, вандалы осквернили мемориал советским воинам-освободителям в Трептов-парке в Берлине. Его облили красной краской и исписали антироссийскими лозунгами, передает «Царьград». Посольство России в Берлине направило ноту в МИД Германии после данного преступления. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Президент России Владимир Путин заявлял, что основной целью операции является защита жителей и территорий Донбасса.