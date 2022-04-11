Посол Келин: отношения между Россией и Британией сильно сузились

12 апреля 2022 в 02:05 Размер текста - 17 +

Посол России в Великобритании заявил, что отношения между странами теперь носят технический характер Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отношения между Россией и Великобританией сейчас имеют технический характер, они сильно сузились. Об этом заявил посол РФ Андрей Келин. «Отношения у нас сейчас в основном имеют технический характер, больше это содействие гражданам, поддержание работы посольств. Без сомнения, мы продолжаем служить коммуникациям не только по гражданской дипломатической линии, но у нас и военный атташе работает здесь. Отношения сильно сузились, я бы сказал. Тому есть свои причины. Переговорного трека нет», — передает слова политика ТАСС. Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна продолжит вводить санкции против России. Он заверил, что Лондон будет всячески помогать Киеву, отправляя ему дополнительное вооружение, чтобы Украина никогда не подвергалась шантажу или угрозам. Россия с конца февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент России Владимир Путин отмечал, что это необходимо для денацификации и демилитаризации, а не оккупации. В ответ на это США, страны ЕС стали вводить против России масштабные санкции, которые коснулись всех отраслей экономики страны. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Ранее премьер РФ Михаил Мишустин сообщал, что правительство РФ намерено сохранить уровень жизни россиян, несмотря на санкции Запада. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Отношения между Россией и Великобританией сейчас имеют технический характер, они сильно сузились. Об этом заявил посол РФ Андрей Келин. «Отношения у нас сейчас в основном имеют технический характер, больше это содействие гражданам, поддержание работы посольств. Без сомнения, мы продолжаем служить коммуникациям не только по гражданской дипломатической линии, но у нас и военный атташе работает здесь. Отношения сильно сузились, я бы сказал. Тому есть свои причины. Переговорного трека нет», — передает слова политика ТАСС. Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна продолжит вводить санкции против России. Он заверил, что Лондон будет всячески помогать Киеву, отправляя ему дополнительное вооружение, чтобы Украина никогда не подвергалась шантажу или угрозам. Россия с конца февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент России Владимир Путин отмечал, что это необходимо для денацификации и демилитаризации, а не оккупации. В ответ на это США, страны ЕС стали вводить против России масштабные санкции, которые коснулись всех отраслей экономики страны. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Ранее премьер РФ Михаил Мишустин сообщал, что правительство РФ намерено сохранить уровень жизни россиян, несмотря на санкции Запада.