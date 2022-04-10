Кабмин РФ увеличит резервный фонд для поддержки экономики

Правительство РФ увеличит свой резервный фонд на 273,4 миллиарда рублей для стабилизации экономики. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Резервный фонд будет увеличен за счет доходов, полученных от продажи нефти и газа в начале года.
«Резервный фонд правительства увеличится на 273,4 млрд рублей. Средства будут задействованы, в том числе, для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильности экономики в условиях внешних санкций», — сообщается на официальном сайте правительства РФ.
Средства из резервного фонда кабмина будут направлены на финансирование непредвиденных расходов и федеральных мероприятий, которые изначально не были предусмотрены в бюджете. Пополнить фонд правительство РФ решило за счет нефтегазовых доходов, полученных в I квартале 2022 года. Деньги пойдут на социально значимые цели.
Правительство РФ увеличит свой резервный фонд на 273,4 миллиарда рублей для стабилизации экономики. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Резервный фонд будет увеличен за счет доходов, полученных от продажи нефти и газа в начале года. «Резервный фонд правительства увеличится на 273,4 млрд рублей. Средства будут задействованы, в том числе, для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильности экономики в условиях внешних санкций», — сообщается на официальном сайте правительства РФ. Средства из резервного фонда кабмина будут направлены на финансирование непредвиденных расходов и федеральных мероприятий, которые изначально не были предусмотрены в бюджете. Пополнить фонд правительство РФ решило за счет нефтегазовых доходов, полученных в I квартале 2022 года. Деньги пойдут на социально значимые цели. Ранее Мишустин сообщал, что правительство РФ намерено сохранить уровень жизни россиян, несмотря на санкции Запада, которые введены в ответ на начало спецоперации России на Украине. Этому вопросу премьер-министр посвятил серию встреч со всеми фракциями в Госдуме. Мишустин также анонсировал пакет примерно из 20 инициатив, которые помогут поддержать экономику России на фоне санкций.