Кабмин РФ увеличит резервный фонд для поддержки экономики

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Выступление премьер-министра России Михаила Мишустина на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, мишустин михаил
В соответствии с распоряжением Михаила Мишустина в резервный фонд поступят дополнительные нефтегазовые доходы Фото:

Правительство РФ увеличит свой резервный фонд на 273,4 миллиарда рублей для стабилизации экономики. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Резервный фонд будет увеличен за счет доходов, полученных от продажи нефти и газа в начале года.

«Резервный фонд правительства увеличится на 273,4 млрд рублей. Средства будут задействованы, в том числе, для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильности экономики в условиях внешних санкций», — сообщается на официальном сайте правительства РФ.

Средства из резервного фонда кабмина будут направлены на финансирование непредвиденных расходов и федеральных мероприятий, которые изначально не были предусмотрены в бюджете. Пополнить фонд правительство РФ решило за счет нефтегазовых доходов, полученных в I квартале 2022 года. Деньги пойдут на социально значимые цели.

Ранее Мишустин сообщал, что правительство РФ намерено сохранить уровень жизни россиян, несмотря на санкции Запада, которые введены в ответ на начало спецоперации России на Украине. Этому вопросу премьер-министр посвятил серию встреч со всеми фракциями в Госдуме. Мишустин также анонсировал пакет примерно из 20 инициатив, которые помогут поддержать экономику России на фоне санкций.

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Правительство РФ увеличит свой резервный фонд на 273,4 миллиарда рублей для стабилизации экономики. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Резервный фонд будет увеличен за счет доходов, полученных от продажи нефти и газа в начале года. «Резервный фонд правительства увеличится на 273,4 млрд рублей. Средства будут задействованы, в том числе, для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильности экономики в условиях внешних санкций», — сообщается на официальном сайте правительства РФ. Средства из резервного фонда кабмина будут направлены на финансирование непредвиденных расходов и федеральных мероприятий, которые изначально не были предусмотрены в бюджете. Пополнить фонд правительство РФ решило за счет нефтегазовых доходов, полученных в I квартале 2022 года. Деньги пойдут на социально значимые цели. Ранее Мишустин сообщал, что правительство РФ намерено сохранить уровень жизни россиян, несмотря на санкции Запада, которые введены в ответ на начало спецоперации России на Украине. Этому вопросу премьер-министр посвятил серию встреч со всеми фракциями в Госдуме. Мишустин также анонсировал пакет примерно из 20 инициатив, которые помогут поддержать экономику России на фоне санкций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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