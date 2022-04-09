Британия пообещал усиливать санкции против РФ каждую неделю

10 апреля 2022 в 01:20 Размер текста - 17 +

Британия намерена усиливать экономическое давление на Россию каждую неделю Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Великобритания продолжит вводить санкции против России. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. «Совместно с партнерами мы будем усиливать экономическое давление на Россию. Мы продолжим интенсифицировать санкции против России каждую неделю. Мы будем не только замораживать активы или вводить санкции против олигархов, мы будем отказываться от использования российских углеводородов», — сказал он, передает «Интерфакс». Борис Джонсон заверил, что Лондон будет всячески помогать Киеву, отправляя ему дополнительное вооружение, «оборудование, технологии, ноу-хау, разведывательную информацию, чтобы Украина никогда не подвергалась шантажу или угрозам». Он дополнил, что Британия собирается налаживать торговлю с Украиной. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Киеву поставляют оружие 19 государств. РФ проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что это нужно для денацификации и демилитаризации, а не оккупации. По его словам, приоритетом российских военных является нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ и нацбатов. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Великобритания продолжит вводить санкции против России. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. «Совместно с партнерами мы будем усиливать экономическое давление на Россию. Мы продолжим интенсифицировать санкции против России каждую неделю. Мы будем не только замораживать активы или вводить санкции против олигархов, мы будем отказываться от использования российских углеводородов», — сказал он, передает «Интерфакс». Борис Джонсон заверил, что Лондон будет всячески помогать Киеву, отправляя ему дополнительное вооружение, «оборудование, технологии, ноу-хау, разведывательную информацию, чтобы Украина никогда не подвергалась шантажу или угрозам». Он дополнил, что Британия собирается налаживать торговлю с Украиной. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Киеву поставляют оружие 19 государств. РФ проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что это нужно для денацификации и демилитаризации, а не оккупации. По его словам, приоритетом российских военных является нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ и нацбатов.